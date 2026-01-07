Wanda Nara habló sobre Mauro Icardi.

El debut de Yanina Latorre como reemplazo temporal de Maxi López en MasterChef Celebrity no pasó inadvertido. Lejos de un ingreso silencioso, la ex panelista de LAM protagonizó uno de los momentos más comentados del programa con un cruce directo con Wanda Nara, que terminó exponiendo el presente emocional de Mauro Icardi.

Todo ocurrió mientras Yanina cocinaba su plato y Wanda se acercó a su mesada para proponerle un juego: podía hacerle cualquier pregunta, con la opción de decir “paso”. Fiel a su estilo frontal, Latorre aceptó el desafío y fue al hueso desde el inicio. “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”, disparó sin rodeos. La respuesta de la conductora fue inmediata: “No. Te juro que no. No quedó nada. Cero”.

Lejos de conformarse, Yanina redobló la apuesta con una pregunta aún más incómoda: “Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?”. La contestación de Wanda sorprendió por su tono y contundencia: “¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”.

Wanda Nara habló sobre el presente de Mauro Icardi

El intercambio no terminó ahí. Latorre fue por más y lanzó otra consulta cargada de lectura personal: “¿Lo ves feliz? Vos que lo conocés”, en clara alusión a la relación actual del futbolista con China Suárez. Wanda, sin esquivar el tema, devolvió la pregunta: “No, ¿vos lo ves feliz?”. Yanina respondió con sinceridad y una cuota de complicidad: “No, yo también lo conozco un poco. Fui tu cómplice de ese vínculo”.

En ese clima distendido, pero filoso, Latorre recordó una anécdota del pasado: “¿Te acordás cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia”. Wanda confirmó el episodio y, entre risas, le preguntó cuánto le debía, a lo que Yanina respondió con humor: solo pidió que la desbloqueara de Instagram.