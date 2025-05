Tristeza por lo que se supo del Diablito Echeverri, ex River, en Manchester City: "Nunca"

El debut de Claudio Echeverri como futbolista del Manchester City parece estar cada vez más lejos de concretarse. El volante de 19 años con pasado en River Plate llegó a principios del 2025 al club inglés, pero el entrenador Pep Guardiola aún no lo ve como posibilidad dentro del primer equipo y aún no tuvo minutos sobre el césped. Para colmo, un reconocido periodista partidario del equipo puso en duda su continuidad tras varios rumores sobre un posible préstamo del 'Diablito' en el próximo mercado de pases.

“Por favor, saca a Echeverri de tu mente. Nunca va a jugar", fue el comentario que realizó Sam Lee, corresponsal del medio The Athletic, al ser consultado durante un episodio de su podcast Let Me Talk acerca de la situación de la joven figura de la Selección Argentina Sub 20. El ex mediocampista del 'Millonario' ni siquiera fue convocado a un partido de los 'Citizens' desde su llegada. "No creo que sea tan bueno, pero obviamente lo han fichado por algo", disparó el periodista, a la vez que ironizó con una posible venta al "Como por 25 millones en unos años".

Este último comentario hace referencia a la situación que atraviesa un compatriota del "Diablito" Echeverri, Máximo Perrone, quien estuvo a préstamo durante el último año en el cuadro italiano en el que también juega Nico Paz. Manchester City, dueño del pase del ex Vélez Sarsfield, solicitó la impactante cifra de 30 millones de euros para desprenderse de él según informó el periodista Fabrizio Romano.

La posible llegada del Diablito Echeverri a Italia

Después de haber tenido una sobresaliente actuación con la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela, el "Diablito" viajó hacia Inglaterra y se unió a los entrenamientos de los "Citizens". Si bien Guardiola había expresado que lo llevarían de a poco y el mediapunta tendría minutos al final de la temporada, todo indica que cambiaron los planes para el argentino.

Según manifestó el medio italiano Corriere della Sera, Lazio inció negociaciones con el "City" de un préstamo por Echeverri para la próxima temporada y la operación se encuentra avanzada. Incluso, dicho portal señaló que, aprovechando el parate por la fecha FIFA, el futbolista viajó a Roma en las últimas horas y visitó un restaurante en la zona de Formello, cerca de donde suele entrenarse el conjunto de la capital italiana.

El ex River fue una de las figuras de la 'Albiceleste' en el Sudamericano disputado en Venezuela en febrero de 2025.

Los números del Diablito Echeverri en River

Partidos: 48.

Goles: 4.

Asistencias: 8.

Títulos: Liga Profesional 2023; Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

El insólito consejo de Demichelis al 'Diablito' Echeverri tras su llegada al City:

"Quiero darte la bienvenida al Manchester City. Es una institución en la que fui inmensamente feliz", comenzó diciendo el actual director técnico de Monterrey de México. "No voy a aconsejarte que gambetees en Inglaterra como lo hacías en River, o como lo hacías desde chiquito con tus amigos, en tu ciudad. Simplemente voy a decirte que cada vez que tengas tiempo libre, le dediques a poder aprender el idioma, porque va a ser de gran ayuda. Preparate para vivir una gran experiencia", fueron las palabras que le dedicó al 'Diablito', conocido por su estilo encarador y desfachatado adentro de la cancha.