Volvió Joystickeros, uno de los primeros programas para gamers: "Queremos hacer entretenimiento basado en videojuegos"

Joystickeros vuelve una vez más de la mano de Habacuc Guzmán.

Pasaron más de 10 años y una verdadera revolución tecnológica para que Habacuc Guzmán regresara a la pantalla de MTV de la mano de Joystickeros, un ciclo que tuvo su debut allá lejos en el 2006 cuando la industria gamer ya empezaba a dar pasos firmes. Con la excusa de esta celebrada vuelta, el presentador mexicano dialogó con El Destape sobre los cambios que experimentó el universo del gaming, su felicidad por el regreso a Joystickeros y las expectativas que tiene.

¿Cómo vivís personalmente el regreso de Joystickeros?

- La verdad es que es super importante, es algo que marcó mi vida y ahora la vuelve a marcar. Eso para mi es muy divertido.

Si bien el programa no estaba al aire, tanto la industria como vos siguieron sus carreras en paralelo.

- Afortunadamente no me alejé de la industria de los videojuegos como tal. Estuve muy cerca en otros proyectos, de marketing, también de e-commerce, y ahora también cerca del tema de esports, por ejemplo. Entonces no me alejé demasiado, lo que me permitió ver cómo fue creciendo. Me llamaba mucho la atención, me sorprendía y me hacía muy feliz. Sin dudas ahora regresar a Joystickeros y hablar de todo esto que existe me llama mucho la atención, hay mucho más de qué hablar, eso lo agradezco muchísimo.

¿Cuáles son los principales cambios que notaste en este regreso?

- El contenido está ahí más fácil que nunca. Así como también se hizo más fácil tener acceso a la información de los videojuegos a través de streamers, creadores de contenido. A la vez, los juegos se hicieron sencillos de tener, la cantidad de títulos independientes, la distribución digital. Ahora es mucho más sencillo poder acceder a ellos.

¿Y en cuanto a la industria en sí?

- Creo que la gran diferencia son los esports. Esa gran escena que no existía, o que empezaba a nacer cuando yo estaba terminando el primer ciclo de Joystickeros eran los deportes electrónicos. Recuerdo que la competencia que empezaba a existir pero que ya no está más eran los World Cyber Games que eran patrocinados por una marca de tecnología y la verdad es que fueron increíbles, hubo representantes americanos, brasileños, argentinos, mexicanos. Sin duda es la gran variante que yo he visto ahora.

Los esports serán parte importante de Joystickeros, entonces.

- Obviamente hablaremos de esports, y también mucho de juegos móviles. Creo que la otra gran diferencia es eso, lo impresionante que se ha vuelto el poder de las terminales móviles para reproducir juegos. Es asombroso cómo estos teléfonos pueden darnos ahora esas experiencias que tal vez eran similares o iguales a una que hubiéramos tenido en una PS2. Es brutal, es impresionante cómo los móviles ahora son una parte trascendental del ecosistema del gaming.

¿Cómo fue la propuesta de volver a Joystickeros?

- Afortunadamente fue un poco la necedad de este lado (risas), la necesidad también mía de volver a ese lugar que creo que nunca se ocupó. Si bien existen creadores de contenido, streamers y toda esta forma de poder informarte de videojuegos, el formato como el que existía con Joystickeros nunca regresó, nunca hubo un símil, a nivel Latinoamérica. Ver el espacio disponible me dio la cosquillita de regresar y gracias a nuestro patrocinador Telcel, se hizo realidad. Obviamente con el apoyo de MTV y de Pluto TV estamos de vuelta. Es impresionante que podamos regresar. Queremos hacer entretenimiento basado en videojuegos. Queremos hablar de videojuegos, queremos ir a profundidad, pero no queremos ser ultra hardcore. Creo que eso también es una de las partes importantes: queremos ser entretenidos, queremos que la gente se ría también con lo que vea. Esa es un poco la esencia que queremos plasmar en este regreso de Joystickeros.

¿Qué expectativas tenés para este regreso tan esperado?

- Ahí sí me pongo nervioso. El optimismo que tenemos y el empeño que le hemos puesto al programa, nuestra intención es que lo disfruten. Creo que es eso, que sepan que de este lado se está haciendo lo mejor posible, lo más entretenido que se puede hacer. Regresar a esos inicios, ese Habacuc que conocieron en la primera temporada no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Está de vuelta acá y es eso, esperamos que les guste, lo disfruten, se rían y que nos den mucho feedback. Ahora estamos más cerca que nunca a través de las redes sociales, entonces que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver. Eso creo que sería algo también que nos pondría muy contentos.

Cuándo y dónde ver Joystickeros

Cada miércoles a las 12 del mediodía se estrena un nuevo capítulo de Joystickeros en la pantalla de Pluto TV Argentina y los usuarios podrán verlo de forma totalmente gratuita. Tras el estreno de cada miércoles, los episodios llegarán al canal de YouTube de MTV Latinoamérica y, una semana más tarde en el canal de televisión MTV Latinoamérica.