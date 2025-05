Independiente vs. Guaraní por Copa Sudamericana: cuando juegan, TV, cómo ver en vivo y streaming

Independiente vs Guaraní por Copa Sudamericana: cuando juegan

Independiente buscará aprovechar el envión anímico de su gente para recibir a Guaraní este jueves por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto dirigido por Julio Vaccari, que viene de clasificar a los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino y jugará contra Boca, intentará superar al líder del grupo A para escalar posiciones y acercarse a la clasificación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Guaraní, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo, además del streaming online.

¿Cuándo juegan Independiente y Guaraní?

El partido entre Independiente y Guaraní por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 15 de mayo de 2025, a partir de las 19 horas (hora argentina) en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. El encuentro será arbitrado por el brasileño Flavio Rodrigues De Souza y será transmitido en vivo por ESPN para toda Argentina, pudiendo verse también vía streaming a través de Disney+.

El Rojo llega a este partido con el impulso de haberse clasificado recientemente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, gracias a su victoria ante Independiente Rivadavia por 1 a 0 gracias al golazo de Santiago Montiel. El equipo de Vaccari atraviesa un buen momento y buscará extender esta racha positiva en el torneo internacional, para llegar con buenos ánimos al partido clave ante Boca en La Bombonera.

En la Copa Sudamericana, Independiente ocupa actualmente el segundo lugar del grupo A con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. Una victoria en este partido le permitiría superar en la tabla a su rival de turno, que es el actual puntero de la zona. El conjunto de Avellaneda viene de golear por 5-1 a Boston River como visitante en la última jornada del torneo continental, con goles de Lautaro Millán, Diego Tarzia, Santiago Hidalgo y Matías Giménez por duplicado.

Por su parte, Guaraní lidera el grupo A con ocho unidades conseguidas en cuatro partidos, con un registro de dos triunfos y dos empates. El equipo paraguayo se mantiene invicto en la competencia y buscará seguir en lo más alto de la zona. Sin embargo, en el plano local viene de caer por 2 a 0 ante Cerro Porteño, aunque se mantiene segundo detrás de Libertad en el torneo.

En su último compromiso por Copa Sudamericana, el conjunto dirigido por Francisco Arce igualó 2-2 con Nacional Potosí como visitante, gracias a un doblete de Diego Fernández, quien ingresó en el complemento y fue la figura del partido para el elenco paraguayo. Cabe recordar que en la primera vuelta, disputada en territorio paraguayo, Guaraní se impuso por 2-1 ante Independiente, por lo que el Rojo buscará revancha en su casa para seguir con chances de clasificación.

Formaciones probables de Independiente y Guaraní

Julio Vaccari mantendría la base del equipo que viene utilizando en los últimos partidos, con la defensa conformada por Rodrigo Rey en el arco, Federico Vera por derecha, la dupla central Lomónaco-Valdez y Álvaro Angulo como lateral izquierdo.

En el mediocampo, Iván Marcone deberá cumplir su segunda fecha de suspensión y será reemplazado por Rodrigo Fernández Cedrés. Además, el chileno Felipe Loyola es duda por una molestia en la espalda que no le permitió entrenarse con normalidad; en caso de no estar disponible, su compatriota Pablo Galdames ocuparía su lugar. En la delantera, Diego Tarzia y Lautaro Millán se disputan un puesto en el once inicial, mientras que Matías Giménez será el referente de ataque ante la lesión del paraguayo Gabriel Ávalos. Santiago Montiel, autor de un golazo de chilena ante Independiente Rivadavia, continuaría como titular.

Por el lado de Guaraní, el equipo dirigido por Francisco Arce llega con varias dudas tras caer por 2-0 ante Cerro Porteño el pasado fin de semana. El arquero uruguayo Martín Rodríguez, lesionado en el calentamiento previo al partido, no se recuperó y es baja obligada, por lo que Marcos Giménez, quien debutó en ese encuentro, será el encargado de defender el arco visitante.

Otras bajas sensibles para el conjunto paraguayo son el lateral derecho Daniel Pérez, quien salió lesionado en el último partido y sería reemplazado por Juan Patiño, y el volante central Luis Martínez, en cuyo lugar ingresaría Aldo Maiz. Arce también tendría una duda en la delantera, donde resta definir quién acompañará a Fernando Torales: el argentino Nicolás Barrientos o Diego Fernández, autor de dos goles en el último partido de Copa Sudamericana.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola o Pablo Galdames; Rodrigo Fernández Cedrés, Rodrigo Cabral; Santiago Montiel, Diego Tarzia o Lautaro Millán, Matías Giménez.

Guaraní: Marcos Giménez; Juan Patiño, Gustavo Benítez, Alexis Cantero, Wilson Ibarrola; Aldo Maiz, William Mendieta; Rodney Redes, Nicolás Barrientos o Diego Fernández, Fernando Torales.

Independiente vs. Guaraní: ficha técnica