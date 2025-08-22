Impacto en el boxeo: una leyenda del básquet se sube al ring a pelear

Una leyenda del básquet que ganó todo a lo largo de su carrera confirmó que se subirá al ring y desató una locura en el mundo del boxeo. Años después de lo que fue su retiro y recordando un antiguo cruce con el exguardaespaldas de un famoso actor, el histórico referente no dudó y le dejó un picante mensaje a modo de desafío. Se trata de Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón de la NBA y que también ganó títulos tales como la medalla de oro en Juegos Olímpicos y un Mundial siendo parte del Dream Team de Estados Unidos.

El rival a enfrentar es Charlie Mack Alston, quien trabajó junto a Will Smith, ahora se desempeña como rapero y en algún momento se cruzó con la estrella. A través de un video de Instagram, este último encendió la polémica con un picante comentario que derivó en la respuesta contundente de "Shaq". Por supuesto, las palabras de ambos no pasaron desapercibidas en las redes sociales y el duelo comienza a tomar forma siendo una época en la que se llevan adelante este tipo de enfrentamientos.

Shaquille O'Neal vs. Charlie Mack Alston, el duelo de boxeo menos pensado

El ex guardaespaldas recordó en un posteo junto a Damon Feldman -directivo de Official Celebrity Boxing- el ida y vuelta que tuvo con Shaquille O'Neal en Dallas hace poco más de 10 años. En cuanto a dicha situación, se dio en una firma de autógrafos donde el exbasquetbolista de 53 años que integra el Salón de la Fama de su deporte desde el 2016 intentó "colarse en la fila" y recibió un golpe en el cuello, según contó el rapero. "Lo hice regresar a su lugar", esbozó este último sobre ese instante. La respuesta no se hizo esperar: "Hola, boxeo de celebridades y Charlie Mack, acepto. Díganme la hora y el lugar, allí estaré. Me diste un buen golpe en el cuello, por eso hablo tan raro. Hora de vengarme".

Cabe destacar que un duelo de esta envergadura no suena para nada descabellado y más aún sabiendo quién estaría a cargo. Feldman, el director del organismo que llevó arriba del ring al beisbolista José Canceco, entre otras celebridades, podría ser parte fundamental para se desarrolle un evento que tenga a los dos como protagonistas. Por supuesto, ahora dependerá de esperar que se defina un escenario y la posible fecha para que se suban al cuadrilátero a pelear teniendo en cuenta que cada vez es más común que influencers o personalidades del espectáculo boxeen.

La carrera de Shaquille O'Neal en el básquet