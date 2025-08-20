Sorpresa en la Selección Argentina de básquet: los tres grandes ausentes en la Americup 2025

El entrenador Pablo Prigioni publicó la lista de 12 convocados para disputar la Americup 2025.

Este miércoles, la Confederación Argentina de Básquet publicó en sus redes sociales los 12 jugadores convocados por el entrenador Pablo Prigioni a la Selección para disputar la Americup 2025. Para el certamen que comenzará el próximo 22 de agosto, que tendrá lugar en Managua (Nicaragua) y en el que integrará el Grupo C junto con el anfitrión, Colombia y República Dominicana, la 'Albiceleste' apostará por un plantel joven con varios representantes que tienen por primera vez una experiencia en un torneo oficial para defender el título obtenido en 2022. Además, hay ausencias de peso en la lista final.

Después de cinco semanas de preparación, en las que se disputaron varios amistosos contra otros combinados, el cuerpo técnico realizó el corte definitivo sobre los 17 basquetbolistas que fueron parte del proceso.



En esta instancia, quedaron afuera Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya. Sólo tres de los doce seleccionados jugó en la última edición de la máxima competición a nivel continental: José Vildoza, recientemente campeón con Boca Juniors de la Liga Nacional y MVP de las Finales, Nicolás Brussino, el jugador de mayor edad del plantel con 32 años, y Juan Pablo Vaulet.

Quiénes son los grandes ausentes en la lista de Argentina para la Americup 2025

Parte de la renovación impulsada por Prigioni en el seleccionado nacional implicó la ausencia de algunos jugadores históricos. Entre ellos se encuentran Facundo Campazzo (con experiencia en la NBA y una de las figuras del Real Madrid, último campeón en España), Nicolás Laprovíttola (Barcelona) y Gabriel Deck; 'Tortu' fue el máximo anotador en la final de la anterior edición con 20 puntos ante Brasil (también le había marcado 30 a Estados Unidos en las semifinales).

Prigioni buscará repetir con la 'Albiceleste' el título obtenido en 2022 tras vencer a Brasil en la final.

Cuándo debutará Argentina en la Americup 2025

La 'Albiceleste' realizará su presentación este viernes 22 de agosto a las 21:40 horas frente al anfitrión Nicaragua. Luego, jugará contra República Dominicana el domingo 24 a las 16:10 y cerrará su participación en esta fase el lunes 25 con Colombia a las 18:40 horas. Todos los partidos de la competición serán transmitidos por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

Quiénes son todos los convocados de la Selección Argentina para la Americup 2025