Susto en la Liga Nacional: se cayó el techo de la cancha de Regatas Corrientes

Susto en Regatas de Corrientes, uno de los principales clubes de la Liga Nacional de Básquet: se cayó un techo y una pared en el estadio del club.

Un sorpresivo hecho impactó este miércoles a uno de los principales equipos de la Liga Nacional de Básquet: poco después del mediodía, se produjo un derrumbe en el Estadio José Jorge Contte del club Regatas de Corrientes. Mientras se realizaban trabajos de mantenimiento y remodelación, el techo y una de las paredes del recinto ubicado en la zona de Parque Mitre cedieron, provocando graves daños materiales. Si bien ya comenzaron las investigaciones, aún no hay detalles acerca de cómo se originó el suceso.

Las autoridades de Regatas evacuaron con rapidez el lugar y suspendieron todas las actividades programadas para lo que resta de la jornada. Afortunadamente, no se registró ningún herido, ya que al momento del hecho no se estaban realizando entrenamientos; recién a las 20 horas estaba previsto un armado de escenario para un show de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos, que se iba a presentar este jueves por la noche.

El comunicado de Regatas de Corrientes horas después del derrumbe

"Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha".

Cómo le fue a Regatas en la última temporada de la Liga Nacional de Básquet

El conjunto correntino finalizó octavo en la última temporada de la Liga Nacional con 58 puntos, producto de 20 victorias y 18 derrotas, apenas una unidad por encima de Unión de Santa Fe que quedó afuera de la fase preliminar. En octavos de final debió enfrentar a San Martín de Corrientes, su clásico rival y uno de los equipos que expresó su solidaridad tras el derrumbe ocurrido este miércoles 13 de agosto: en una serie para el infarto, el 'Remero' se impuso por 3 a 2 tras ganar el último duelo 93-91.

El rival en los cuartos de final fue Oberá, que venía de salir tercero (sólo por detrás de Boca e Instituto de Córdoba) después de una gran campaña. Regatas se levantó de la derrota sufrida en el primer encuentro y encadenó tres triunfos para dar el batacazo y meterse entre los cuatro mejores de los playoffs. En semifinales esperaba la 'Gloria', que venía de ser finalista en la edición anterior, y allí se terminó el sueño: la serie quedó 3 a 1 a favor de los cordobeses y los correntinos se quedaron sin la posibilidad de acceder a la final, un logro que no alcanzan desde el año 2017 (en aquella ocasión, cayeron por 4-1 frente a San Lorenzo).