Dolor en el básquet por la muerte de una leyenda de la NBA a los 54 años

Dolor en el básquet: murió una leyenda de la NBA a los 54 años.

Una leyenda de la NBA murió a los 54 años y conmocionó al mundo del básquet. Se trata de Oliver Miller, también conocido como "The Big O", quien luchaba contra un cáncer años después de dejar la actividad y haber pasado por varios equipos a lo largo de su extensa carrera. Varios de ellos dejaron sus condolencias por la triste noticia, como así también lo hicieron desde las cuentas oficiales de la competencia más importante de dicho deporte a nivel global.

Reconocido no sólo por su juego sino también por su físico -llegó a superar los 170 kilos-, el referente de más de 2 metros de altura que atravesó problemas con la ley ya retirado alcanzó a disputar un total de 493 partidos con distintas camisetas y no sólo lo hizo en Estados Unidos, sino que también compitió en otras ligas con el correr de los años. Sin dudas, Miller dejó su huella en la NBA y los elencos a los cuales representó no dudaron en despedirlo, como fue el caso de Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns.

A través de sus redes sociales, cada uno de los equipos mencionados expresó su dolor por la muerte "The Big O", quien además vistió los colores de Sacramento Kings, Dallas Mavericks y Detroit Pistons. Uno de los mensajes que rápidamente trascendió fue justamente el de la mencionada competencia que lo despidió destacando lo que fue su participación en nueve temporadas desde su debut con el elenco de Phoneix en 1992. Cabe destacar que su última participación oficial tuvo lugar en 2010 en una liga menor de Estados Unidos. Por su parte, desde el conjunto de Minnesota escribieron: "La organización Timberwolves está profundamente triste por enterarse de la muerte de Oliver Miller. Expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos de Oliver".

El histórico récord de Nikola Jokic en Denver Nuggets que impactó a la NBA

La NBA, competencia de básquet más importante del mundo, quedó impactada con un récord en la noche del viernes 7 de marzo. Nikola Jokic, el serbio que fue MVP en temporadas pasadas, consiguió un histórico un triple-doble con 31 puntos, 21 rebotes y 22 asistencias, una estadística que jamás se había dado en la liga. En el triunfo de Denver Nuggets en tiempo extra por 149-141 ante los Phoenix Suns de Kevin Durant, el "Joker" volvió a dejar demostrado por qué es uno de los mejores jugadores de la historia con unos números que no tenían precedentes hasta el momento.

Además de ser clave para asegurar la victoria para su equipo, el europeo clavó un triple-doble con al menos 30 puntos, 20 rebotes y 20 asistencias en un solo partido que, como si fuera poco, lo llevó a igualar su propio récord de franquicia, con 29 en la temporada y elevó su total a 149 en la carrera. “Fue un partido de mucha anotación. Los dos equipos lanzaron muy bien, fue ese tipo de noche”, manifestó Jokic en una entrevista ESPN tras el partido, haciendo foco en la victoria más que en el récord que había obtenido. Pero el coach de Denver, Michael Malone, no pasó por alto sus números: “Es único. Ha habido grandes jugadores en esta liga, pero Nikola, en mi opinión, está en una clase para él solo”.