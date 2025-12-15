Quiénes son los hijos de Rob Reiner, el director de Hollywood que fue asesinado

Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner

El reconocido director y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos el domingo 14 de diciembre en su casa de Brentwood, Los Ángeles. Las autoridades investigan en caso como un aparente homicidio. La pareja, de 78 y 68 años respectivamente, presentaban heridas de arma blanca cuando los servicios de emergencia respondieron a un llamado de auxilio en la tarde del domingo.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

La policía de Los Ángeles ha señalado al hijo del matrimonio, Nick Reiner, como principal sospechoso del doble asesinato, y actualmente está siendo interrogado por detectives de la división de homicidios. Aunque aún no se han formulado cargos judiciales ni se ha confirmado oficialmente la culpabilidad de Nick, medios estadounidenses han reportado que él es objeto de la investigación mientras la familia pide privacidad.

La noticia ha generado una fuerte conmoción en Hollywood y entre figuras públicas, dada la extensa carrera de Reiner en el cine y la televisión. Reiner fue una figura emblemática tanto delante como detrás de las cámaras, conocido a nivel mundial por películas como Stand by Me, The Princess Bride y When Harry Met Sally…, entre otros clásicos que marcaron generaciones.

¿Quiénes son los hijos de Rob Reiner?

Tracy Reiner (61 años) es la hija mayor de Rob Reiner, adoptada durante el matrimonio del director con Penny Marshall, con quien estuvo casado en los años setenta. Nacida en 1964, Tracy ha trabajado como actriz en varios proyectos cinematográficos, incluyendo apariciones en When Harry Met Sally…, Apollo 13 y A League of Their Own. Aunque no está directamente involucrada en la investigación policial, se encuentra entre los familiares que afrontan esta tragedia.

Jake Reiner (34 años) es el hijo mayor biológico de Rob y Michele, Jake nació en 1991. Se ha desempeñado como actor en papeles pequeños y también ha trabajado como presentador en proyectos de entretenimiento, incluida la conducción del podcast deportivo The Incline: Dodgers Podcast. Amante del béisbol, compartió con su familia viajes por todos los estadios de las Grandes Ligas.

Nick Reiner (32 años) es el hijo del medio y la persona que la policía ha señalado en publicaciones como principal sospechoso. Con una historia pública de luchas contra la adicción a las drogas, que comenzó en su adolescencia y lo llevó incluso a periodos de indigencia, Nick también incursionó en el cine como guionista, coescribiendo Being Charlie, una película dirigida por su padre inspirada en su vida.

Rob Reiner, junto a su hijo Nick Reiner.