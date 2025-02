La escalofriante revelación sobre la lesión de Wembanyama en la NBA: "Podría haberlo matado"

Un especialista en medicina deportiva despertó las alarmas por su diagnóstico sobre la trombosis que sufrió el pívot francés tras el All-Star Game: "Podría haberlo matado".

La NBA recibió un fuerte golpe esta semana luego de que se conociera la noticia de que Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, sufrió una trombosis en su hombro derecho que lo dejó fuera de lo que resta de la temporada 2024-2025. El pívot francés de 21 años fue diagnosticado por los médicos de su equipo después de presentar síntomas de fatiga en su regreso a los entrenamientos tras el All-Star Game. En las últimas horas, el testimonio de un médico especializado en deporte despertó las alarmas por el estado de salud del jugador.

En declaraciones para el medio Yahoo, Brian Sutterer explicó que la causa más probable de la afección que sufre 'Wemby' sea su anatomía (mide 2.21 metros) y los movimientos repetitivos que realiza practicando el deporte. En el básquet, los lanzamientos se producen levantando, por lo general, ambos brazos por encima de la cabeza, una mecánica que genera estrés en la vena subclavia que se encuentra justo debajo de la clavícula. Esta presión produce lo que se conoce como síndrome del desfiladero torácico (SDT).

Sutterer destacó la labor de los médicos del cuadro texano, quienes identificaron rápidamente el problema antes de que cause mayores complicaciones: "Podría haberse trasladado al pulmón y haberlo matado. Estoy realmente impresionado de que los médicos de los Spurs lo hayan encontrado en sólo entre 24 y 48 horas", comentó.

El diagnóstico de la trombosis de Wembanyama y sus diferencias con el caso de Chris Bosh

Las trombosis (que consisten en formación de un coágulo en una vena, el cual bloquea el paso de sangre) son habituales en el básquetbol profesional. Recientemente, otros jugadores como Brandon Ingram (actualmente en Toronto Raptors) y Ausar Thompson sufrieron complicaciones similares a las del francés y pudieron regresar a la actividad tras algunos meses de rehabilitación. Sin embargo, algunos no tuvieron la misma suerte y debieron retirarse tempranamente de la práctica profesional.

Tal es el caso de Chris Bosh, campeón con el Miami Heat en 2014 junto con LeBron James, Dwyane Wade y Ray Allen. El ex ala-pívot, número 4 en el Draft del 2003 seleccionado por Toronto Raptors, debió retirarse a los 31 años cuando atravesaba el mejor momento de su carrera a causa de coágulos que se formaron en sus piernas y se trasladaron a sus pulmones. Según Bosh, los largos viajes en avión por el ajustado cronograma de la NBA fue uno de los principales causantes de esos coágulos; en la presente temporada, San Antonio fue el equipo que más distancia recorrió en toda la liga (poco más de 60.000 kilómetros entre el 22 de octubre y el 13 de febrero).

Sin embargo, Sutterer opinó que, a pesar de las similaridades, el caso de Wembanyama es distinto: "No creo que el viaje tenga injerencia", opinó, "El lugar más común para una trombosis es en las piernas, algo usualmente relacionado a la acumulación de sangre por inmovilización durante largos períodos de tiempo en vuelos o recuperaciones tras cirugías. Pero el coágulo de Wembanyama es en el brazo".

La reacción de Chris Paul al enterarse de la noticia de la baja de Wembanyama: "No se puede reemplazar"

Uno de los primeros compañeros del francés en hablar sobre su condición fue Chris Paul. El histórico base se lamentó por la situación pero destacó la importancia de que el joven pívot priorice su salud: "Primero y principal, todo el mundo entiende que el básquet es lo que hacemos y no lo que somos. La vida es mucho más importante".

"Pero para nosotros, sabemos que estamos perdiendo a una gran parte de nuestro equipo. Créanme, no se puede reemplazar a Vic. No me puedo parar sobre los hombros de alguien y bloquear cada tiro que llegue al aro. Más allá de su habilidad, su carisma y lo que contagia al vestuario es lo que, en mi opinión, más vamos a extrañar", sentenció.