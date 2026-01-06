La película emotiva que arrasa en Netflix: de qué se trata y por qué se volvió un fenómeno

Dirigida por Richard Boddington y apta para todo público, la historia utiliza el viaje de un perro fuera de lo común como eje narrativo para abordar la superación, la esperanza y la importancia de no rendirse incluso en las circunstancias más adversas.

A pesar de haber sido estrena en 2021, una de las películas más emotivas disponibles en Netflix se ubica hoy en el segundo puesto de las más vistas en Argentina: Sobreviviendo el camino a casa.

Dirigida por Richard Boddington y apta para todo público, la historia utiliza el viaje de un perro fuera de lo común como eje narrativo para abordar la superación, la esperanza y la importancia de no rendirse incluso en las circunstancias más adversas.

¿De qué se trata Sobreviviendo el camino a casa?

La trama gira en torno a Chinook, un perro con habilidades especiales y un fuerte instinto protector, que se convierte en el inesperado héroe de una situación límite. Tras un accidente que deja a dos niños aislados y perdidos lejos de su hogar, asume un rol clave en la supervivencia del grupo. A partir de ese punto, la película se transforma en un relato de travesía, donde el regreso a casa no es solo un objetivo geográfico, sino también emocional.

Uno de los aspectos centrales de Sobreviviendo el camino a casa es su enfoque en la resiliencia. Los protagonistas humanos, enfrentados a la incertidumbre y al miedo, deben aprender a confiar en Chinook y, al mismo tiempo, en sus propias capacidades.

"Esta es una historia de aventuras bastante intensa sobre un perro en la naturaleza. Los niños probablemente la disfrutarán", destacó un usuario de la plataforma Common Sense Media en el apartado de reseñas.

Desde el punto de vista narrativo, la producción se apoya en los códigos clásicos del cine de aventuras familiar. Hay momentos de tensión, escenas de peligro y desafíos constantes que mantienen el ritmo del relato, pero siempre equilibrados con instantes de ternura y humor.

Sobreviviendo el camino a casa no solamente ocupa el 2° puesto en el ranking de los más vistos en Netflix Argentina, sino que también integra el top 10 en otros 20 países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México.

Ficha técnica de Sobreviviendo el camino a casa