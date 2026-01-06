Entradas Mala Rodríguez en Makena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Mala Rodríguez se presenta en Makena.

La cantante Mala Rodríguez se presenta en la Ciudad de Buenos Aires. La cantante nacida en Jerez, ganadora de un Grammy por su disco Bruja, repasará los éxitos que marcaron su trayectoria. La artista llega por primera vez a Makena, en el marco de la serie Ediciones Doradas, en celebración de los 20 años de la mítica cantina bar. Lo hará junto a toda su banda ofreciendo un show exclusivo.

Rodríguez es conocida por su peculiar estilo aflamencado, que lleva muy presente por su origen romaní andaluz. Ha colaborado con artistas como Raimundo Amador, Estrella Morente, Canserbero, entre otros.​ Fue colocada en el puesto número siete en la lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español, publicada por la revista estadounidense Rolling Stone. Una cantante con historia y presente.

Cuándo toca Mala Rodríguez en Makena 2026 y por dónde sacar entradas

La cita será el próximo sábado 7 de febrero a las 21 .

. Las entradas se pueden adquirir a través de Passline.

Precios para ver a Mala Rodríguez en Makena 2026

Entrada General: $35.000.

Sector Vip de Pie (Primer Piso, Solo para 30 Personas): $50.000.

Sillón con Mesa en Sector Vip para 2 Personas (precio por las dos personas): $120.000.

Sillón con Mesa para 3 Personas en Sector Vip (precio por las tres personas): $160.000.

Historia y presente de Mala Rodríguez

María Rodríguez, conocida artísticamente como Mala Rodríguez, es una de las voces más influyentes del rap en español. Trabajó de camarera, profesora de aeróbic y operaria de limpieza, hasta que su afición al fútbol la llevó a conocer un grupo de gente de otro barrio, el Polígono de San Pablo, con el que empezó a rapear. Desde su debut a fines de los 90 con Toma La Traca y A Jierro, y su primer álbum Lujo Ibérico (2000), se consolidó como referente femenina del hip hop. Reconocida mundialmente por su estilo único y la fuerza de sus letras, la rapera ha colaborado con grandes artistas, tales como Nelly Furtado, Julieta Venegas, Calle 13, Lola Índigo y Romeo Santos.

Mala Rodríguez es una gran rapera española.

Por otro lado, su trayectoria incluye seis discos de estudio, entre ellos Alevosía (2003), Malamarismo (2007), Dirty Bailarina (2010), Bruja (2013) y Mala (2020), y múltiples premios, entre los que se destacan dos Grammy Latinos y el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Mientras que, finalmente, en 2024 presentó Un Mundo Raro, la última propuesta de la artista.