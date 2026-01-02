Entradas The Cardigans en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Coliseo

The Cardigans se presenta en Buenos Aires por primera vez.

La banda sueca de pop rock The Cardigans se presentará por primera vez en el país en el marco de su Tour 2026. Con una trayectoria que marcó a toda una generación y canciones inolvidables como Lovefool, My Favourite Game y Erase/Rewind, la experimentada agrupación que supo conquistar las grandes listas de hits mundiales en los noventa promete una noche única y llena de clásicos, en un evento que tendrá lugar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Pese al paso del tiempo, la banda se sostiene aún en vigencia sobre los escenarios. El último álbum lanzado por la banda fue en el año 2005 y en el medio de estos años el grupo sufrió la salida del guitarrista Peter Svensson, quien fue reemplazado por Oskar Humlebo, también conocido como Motoboy, desde 2012. En el lapso anterior, la banda se había tomado un largo tiempo fuera de los escenarios tras su último disco.

Cuándo toca The Cardigans en Argentina y por dónde sacar entradas

Cuándo toca The Cardigans en Argentina y por dónde sacar entradas

se presenta el próximo 12 de febrero en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Las entradas se pueden comprar por ticketek.com.ar.

Precios de las entradas para The Cardigans en el Teatro Coliseo

Platea fila 1 a 15: $140.000

Platea fila 16 a 20: $120.000

Platea fila 21 a 25: $120.000

Superpullman central: $120.000

Superpullman: $120.000

Primer pullman central: $100.000

Primer pullman lateral parcial: $100.000

Segundo pullman central: $72.000

Segundo pullman lateral parcial: $72.000

La carrera de The Cardigans

En octubre de 1992, unidos por su pasión mutua por el hard rock, el guitarrista Peter Svensson y el bajista Magnus Sveningsson formaron The Cardigans. El grupo se mudó al puerto pesquero de Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia, en búsqueda de mayor difusión para su música. Tras la publicación de una primera grabación de "Rise & Shine" en 1994, el grupo firmó rápidamente con Stockholm Records. Ese mismo año, la banda debutó para el sello con Emmerdale y posteriormente recibió el premio al "Mejor Álbum de 1994" de Slitz, la revista musical sueca líder en aquel entonces.

The Cardigans en sus inicios.

Sin embargo, la gran explosión de la banda ocurrió en 1997, cuando "Lovefool" fue incluida en la exitosa banda sonora de Romeo y Julieta. El sencillo no solo alcanzó el número 1 en las listas de radio del Reino Unido y Estados Unidos, sino que también debutó en el número 2 de la lista nacional del Reino Unido, donde se mantuvo entre los cinco primeros durante cinco semanas. En total, el álbum alcanzó más de 2,5 millones de ventas en todo el mundo, alcanzando el disco de platino en Estados Unidos y Japón, y el de oro en el Reino Unido. En la última década, los miembros de la banda han lanzado discos en solitario y proyectos paralelos.