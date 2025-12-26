Nuevas entradas para Ricardo Montaner en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca

Ricardo Montaner vuelve a Argentina.

Ricardo Montaner es un referente indiscutido de la música Latinoamericana y el paso del tiempo no ha afectado su incidencia en su fiel público. Tras agotar dos Movistar Arena, el cantante nacido en Avellaneda suma un tercer show en Villa Crespo, en el marco de “El Último Regreso World Tour 2026”, su esperada gira mundial de retorno a los escenarios.

En paralelo al anuncio del tour, que recorrerá distintos países de América del Norte, Central y del Sur, Ricardo Montaner lanzó su nuevo single “El Último Regreso”, una canción inédita que le da nombre a la gira. Se trata de una balada emotiva sobre el amor que persiste, incluso cuando todo parece llegar a su fin, fiel a su estilo romántico.

Cuándo toca Ricardo Montaner en el Movistar Arena

21 de febrero de 2026 – Agotado

– Agotado 22 de febrero de 2026 – Agotado

– Agotado 27 de febrero de 2026 – Nueva fecha

Precios para Ricardo Montaner en el Movistar Arena y por dónde comprar entradas

Las entradas se pueden comprar por la página de movistararena.com.ar. Primero hubo una preventa exclusiva Banco Ciudad, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. Finalizada la preventa, comenzó la venta general, con los siguientes precios:

Campo sentado: desde $135.000 a $180.000

Platea baja: desde $115.000 a $155.000

Platea alta: desde $70.000 a $75.000

Gira de Ricardo Montaner en su regreso a los escenarios

La gira tendrá su puntapié inicial el 21 de febrero en Argentina, con tres funciones en el Movistar Arena, y continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1° de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. Luego recorrerá Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos y República Dominicana, para finalmente desembarcar en Europa, con fechas en España, Francia e Italia, entre otros países.

Ricardo Montaner lanza nueva gira.

Luego de varios años alejado de los escenarios, Ricardo Montaner vuelve con una de las giras más emotivas de su carrera. El Último Regreso World Tour 2026 no es solo una vuelta, sino una celebración de más de cuatro décadas de historia musical, un reencuentro profundo con el público que lo acompañó a lo largo de generaciones.

Montaner ha sido galardonado a lo largo de su carrera con varios premios musicales, entre ellos, el Grammy Latino a la excelencia musical en 2016, siendo nominado en 2014 y 2020. Ha participado en varios eventos benéficos como Paz sin fronteras (2008) y el Venezuela Live Aid (2019), así como en programas de televisión como La Voz Argentina, La Voz Colombia, La voz México, Puerto Rico Idol. También ha participado en películas ya sea como compositor en bandas sonoras, o como actor de voz, y en telenovelas de Venezuela, Colombia y México.