El pívot francés de 21 años fue diagnosticado con una condición tras regresar del All-Star Game: necesitará varios meses de recuperación.

San Antonio Spurs recibió este jueves una durísima noticia de parte de su superestrella: Victor Wembanyama fue diagnosticado con una trombosis en una vena de su hombro derecho y estará fuera por lo que resta de la temporada. La baja del pívot francés de 21 años es un golpe no sólo para el conjunto texano, sino también para toda la NBA, ya que pierde a uno de los jugadores más influyentes de la liga y con mayor reconocimiento en el básquet a nivel mundial.

Según informó el equipo, "la condición fue descubierta cuando Wembanyama regresó a San Antonio tras el All-Star Game en San Francisco". Con promedios de 24.3 puntos, 11 rebotes y 3.6 tapones por partido, 'Wemby' se perfilaba como el máximo candidato a ganar el premio al Jugador Defensivo del Año (DPOY por sus siglas en inglés). Sin su mayor figura, el panorama de los Spurs de clasificar a playoffs se volvió complicado: marchan 12vos en la Conferencia Oeste con un récord de 23 victorias y 29 derrotas.

Qué tan grave es la condición con la que fue diagnosticado Victor Wembanyama

A pesar de que la trombosis (que es la formación de un coágulo en una vena, el cual bloquea el paso de sangre) es una afección grave y requiere de muchos cuidados preventivos para evitar complicaciones mayores, desde la franquicia afirmar que se trata de un "problema aislado". "Es una condición médica grave que ha terminado carreras... pero hay casos en la historia reciente de la NBA en los que hubo jugadores con un incidente aislado como éste que pudieron regresar a jugar", explicó el periodista especializado de la CBS Sam Quinn.

Un exbasquetbolista que sufrió la misma condición que Wembanyama fue Chris Bosh, campeón con el Miami Heat en 2014 junto con LeBron James, Dwyane Wade y Ray Allen. El pívot debió retirarse pocos años después, incluso a pesar de que mantenía un alto nivel dentro de la liga. Más cercano en el tiempo, Ausar Thompson, base de los Detroit Pistons que pertenece a la misma camada del Draft que 'Wemby', también tuvo un coágulo del que pudo recuperarse tras algunos meses sin actividad.

Chris Bosh, campeón con Miami Heat en 2014, también sufrió un coágulo que terminó tempranamente su carrera como profesional.

La reacción de Chris Paul al enterarse de la noticia de la baja de Wembanyama: "No se puede reemplazar"

Uno de los primeros compañeros del francés en hablar sobre su condición fue Chris Paul. El histórico base se lamentó por la situación pero destacó la importancia de que el joven pívot priorice su salud: "Primero y principal, todo el mundo entiende que el básquet es lo que hacemos y no lo que somos. La vida es mucho más importante".

"Pero para nosotros, sabemos que estamos perdiendo a una gran parte de nuestro equipo. Créanme, no se puede reemplazar a Vic. No me puedo parar sobre los hombros de alguien y bloquear cada tiro que llegue al aro. Más allá de su habilidad, su carisma y lo que contagia al vestuario es lo que, en mi opinión, más vamos a extrañar", sentenció.