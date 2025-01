Efecto Wembanyama: la inédita decisión de la NBA sobre dos partidos de los Spurs

La liga tomó una inédita decisión sobre los próximos dos duelos entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers.

La llegada de Victor Wembanyama a la NBA fue uno de los eventos más esperados en los últimos años por los fanáticos del básquet alrededor del mundo. El pívot francés de 21 años y 2.21 metros, seleccionado por San Antonio Spurs en la primera posición del Draft 2023, demostró estar a la altura de las expectativas: en la pasada temporada ganó el premio al Rookie del Año y en la actual se perfila como un serio candidato a estar en el All-Star Game, próximo a disputarse el 17 de febrero en San Francisco, California. El impacto que produjo 'Wemby' a nivel mundial llevó a Adam Silver, comisionado general de la liga, a tomar una decisión inédita sobre dos partidos de su equipo durante esta semana.

La NBA confirmó que los próximos dos compromisos de Spurs frente a Indiana Pacers se jugarán en París, capital del país de origen de la joven estrella del conjunto texano. Según Silver, las 20.000 entradas disponibles para presenciar el encuentro se vendieron en menos de 24 horas, "un récord" para la competición. Este jueves 23 de enero a partir de las 16 horas en Argentina, los cuadros de San Antonio e Indiana se medirán en el barrio parisino de Bercy en una nueva jornada de básquet.

Las intenciones de Adam Silver de llegar con la NBA a Europa: "Me encantaría"

La máxima autoridad del certamen estadounidense se refirió este miércoles a la posibilidad de que la NBA cruce el Atlántico: "Me encantaría la idea de que la NBA pueda desplazar un buen número de equipos a Europa y durante más de una semana", declaró. A pesar de que sigue "muy atentamente" los pasos de la National Football League (NFL), que ya jugó varios cotejos en el 'Viejo Continente', también reconoció que el calendario de partidos no es tan flexible. Sobre una posible expansión de franquicias, Silver demostró su interés pero también aclaró que no es la prioridad en la actualidad: "Todo lo que hagamos lo haremos en coordinación con la FIBA. Todo lo que hagamos será para sumar", sentenció.

El antecedente de los Spurs en París con las presencias de Manu Ginóbili y Fabricio Oberto

No es la primera vez en su historia que la franquicia texana visita la capital francesa: en 2006, como parte de una gira organizada por la NBA en Europa, el equipo disputó dos encuentros ante el ASVEL francés y el Maccabi Tel Aviv israelí. En ambos triunfos estuvieron presentes los argentinos Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto, referentes de la Selección Argentina que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Bowen, Oberto, Parker, Ginóbili y Duncan: quinteto ideal de los Spurs en la gira por Francia en 2006.

Impacto en la NBA por la increíble jugada de Morant sobre Wembanyama

Ja Morant protagonizó este miércoles una de las mejores jugadas en lo que va de la temporada de NBA. En la victoria de su equipo frente a San Antonio Spurs por 129 a 115, el base de los Memphis Grizzlies trasladó la pelota desde su propio campo, superó la marca de Stephon Castle y saltó sobre Victor Wembanyama, uno de los mejores defensores de la liga, para realizar una impactante volcada. A pesar de que la anotación no contó (los árbitros señalaron una falta previa), el momento se hizo rápidamente viral en las redes sociales.

A pesar de los más de 30 centímetros de diferencia entre Morant y el pívot francés, el jugador del conjunto de Tennessee no se achicó y encaró el aro a pesar de la marca de uno de los candidatos al DPOY (Jugador Defensivo del Año por sus siglas en inglés), quien ya tenía ocho tapones en su cuenta personal. "Era solamente otra persona frente al aro", declaró una vez finalizado el partido, a la vez que admitió que "no suele escuchar los silbatos" mientras ataca en la pintura.