Ahora Milei quiere derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados modificó el contenido del dictamen del proyecto del Presupuesto 2026 y ahora pretende votar la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. "Es mi ánimo, después depende del recinto", lanzó el diputado libertario Alberto Benegas Lynch. Desde la oposición salieron a repudiar esta estrategia del gobierno de Javier Milei, que ya había intentado vetar las normas anteriormente.

"Es mi ánimo. Que después se apruebe depende del recinto. Estamos hace dos años en un naufragio kirchnerista en el que se dice que hay gente tragando agua salada", dijo Benegas Lynch, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Según argumentó, el gobierno mileísta "está poniendo los recursos necesarios y disponibles en esos aspectos".

Con este dictamen de mayorías, que tuvo el apoyo del PRO, la UCR y gobernadores aliados, LLA quiere derogar las leyes 27.793 y 27.795, que habían sido aprobadas por el Congreso en 2024 y vetadas después por Milei. "Es algo que sirve para mantener políticos", agregó Benegas Lynch a la prensa en el Congreso.

Las críticas de la oposición

Durante la comisión de Presupuesto, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Pablo Yedlin denunció que se trata de "una falta de respeto institucional" y de poco "republicanismo" por parte del oficialismo. "Nos hemos enterado hoy que quiere derogar dos leyes", protestó Yedlin.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal (EF), Nicolás Massot, se quejó de que el Gobierno "no cumple con lo que fue ampliamente votado por el Congreso" y cuestionó su planteo de "no hay plata" en las arcas públicas. "Sin embargo, sí hay plata para bajar el impuesto a las ganancias y el cedular, y aportes patronales", señaló en su cuenta de X.

En la misma sintonía, el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Nicolás Del Caño también advirtió que el oficialismo quiere votar la derogación de estas leyes y alertó que "el colectivo de discapacidad ya está denunciando este nuevo ataque". "Tenemos que frenar en las calles, unidos y movilizados como lo hicimos para conquistar las leyes", apuntó en esa red social.

A su vez, la diputada de UxP Cecilia Moreau apuntó contra quienes firmar ese dictamen y "validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad" como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. "Su acompañamiento es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso de la Nación pero, por sobre todo, es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron. Así van a ser recordados", lanzó en su cuenta de X.