Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 6 de enero 2026

Enero no da tregua en precios, pero sí ofrece una ventana de ahorro para millones de bonaerenses. Este martes 6 de enero de 2026, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, despliega una batería de descuentos en supermercados y comercios adheridos que se suman a las nuevas promociones de verano.

Con más de 10 millones de personas usuarias, esta aplicación vuelve a posicionarse como una herramienta central para enfrentar la inflación cotidiana. Mientras el consumo masivo sigue en el centro del debate económico, el banco público refuerza su estrategia de reintegros directos, sin vueltas ni sorteos.

Descuentos en supermercados: qué conviene usar hoy martes

El plato fuerte de este martes está en los supermercados del interior bonaerense, que ofrecen un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana. El beneficio se activa a partir de compras de $30.000 y alcanza a cadenas como 5mentarios, Super Chacabuco, Super Sofía, Super San Lorenzo, Red Minicosto y otras distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Además, hoy aplica una de las promos más fuertes del mes:

Nini Mayorista: 15% de descuento exclusivo los martes, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, al pagar en sucursales adheridas. Para compras grandes, es una de las opciones más convenientes de toda la semana.

Verano 2026: marcas top, gastronomía y comercios de barrio

Cuenta DNI amplió su alcance con promociones especiales de temporada pensadas para vacaciones y escapadas. Entre las novedades más destacadas aparece el beneficio en marcas emblemáticas del verano, con 25% de ahorro todos los días y tope de $10.000 por semana por marca. Participan firmas como Havanna, Lucciano's, Manolo, Atalaya, Freddo y balnearios clásicos de la Costa Atlántica.

También sigue vigente la promo en comercios de cercanía, que ahora incluye carnicerías, granjas y pescaderías:

20% de descuento todos los viernes, con nuevo tope de $5.000 por semana.

Con cinco viernes en enero, el ahorro mensual puede llegar a $25.000, un dato no menor en un contexto de alimentos en alza.

A eso se suma un beneficio especial en gastronomía, con hasta $8.000 de ahorro por fin de semana, y el clásico 40% en ferias y mercados bonaerenses, uno de los descuentos más utilizados históricamente por las familias.

Beneficios que siguen vigentes toda la semana

Más allá de hoy martes, la agenda completa incluye: