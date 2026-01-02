Descuentos de Cuenta DNI de enero 2026: beneficios para el verano 2026 y cómo obtenerlos

El inicio de 2026 llega con una estrategia clara del Banco Provincia: apuntalar el consumo interno durante las vacaciones y aliviar el bolsillo en un contexto económico todavía ajustado. Cuenta DNI, la billetera digital que ya supera los 10 millones de personas usuarias en territorio bonaerense, activó una agenda de beneficios que combina descuentos tradicionales con promociones especiales de temporada.

Como viene ocurriendo desde hace varios años, la aplicación vuelve a posicionarse como una de las herramientas de ahorro más utilizadas en la provincia. Enero suma incentivos pensados tanto para quienes vacacionan en la Costa Atlántica como para quienes se quedan en sus ciudades.

Uno por uno, todos los descuentos de verano con Cuenta DNI

La gran novedad de enero es el beneficio especial en marcas emblemáticas del verano. Cuenta DNI ofrece 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por marca, en comercios adheridos como Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, Chichilo, La Fonte de Oro y muchas más.

El beneficio también alcanza a balnearios tradicionales y paradores muy concurridos, entre ellos Torreón del Monje, Marbella, Mute, Guardalavaca y Parque Mogotes.

Además, se suma un descuento especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana, ideal para salidas, comidas rápidas o consumos familiares durante sábados y domingos.

Comercios de barrio: carnicerías incluidas y un tope más alto

Una de las medidas más celebradas es la ampliación del beneficio en comercios de cercanía, que desde enero incluye carnicerías, granjas y pescaderías. El descuento es del 20% todos los viernes, con un nuevo tope de $5.000 por semana, que se alcanza con consumos de $25.000.

Como enero 2026 tiene cinco viernes, el ahorro mensual potencial en este rubro llega a $25.000, una cifra clave para la compra de alimentos básicos.

Beneficios que continúan: supermercados, ferias, farmacias y universidades

La agenda de Cuenta DNI se completa con descuentos ya conocidos pero muy utilizados: