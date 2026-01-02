Cuenta DNI: cómo obtener $25.000 de descuento en carnicerías en enero 2026

Los usuarios con Cuenta DNI podrán ahorrar hasta $25.000 en carnicerías de la provincia y la ciudad de Buenos Aires durante enero de 2026. Descubrí cuándo y cómo se puede aprovechar la promoción del Banco Provincia.

Qué días hay descuentos en carnicerías con Cuenta DNI

Todos los viernes de enero habrá 20% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI. La promoción tiene un tope de reintegro de $5000 por semana. Al contar con cinco viernes, los consumidores podrán ahorrar hasta $25.000 durante el primer mes del año.

Durante enero también habrá promociones especiales por el verano con Cuenta DNI

Se trata de una nueva promoción que unifica los beneficios de la billetera virtual dentro del programa general de Comercios de cercanía con las carnicerías, pollerías y pescaderías. Este año se cambia el porcentaje de devolución y la forma en la que se acumulan los beneficios.

¿Cómo podés aprovechar el descuento en carnicerías?

Verificá que el comercio esté adherido al programa Comercios de cercanía de Cuenta DNI.

Realizá las compras los viernes.

Pagá siempre con Cuenta DNI.

Qué otros descuentos con Cuenta DNI habrá durante enero del 2026

Además de los descuentos en comercios de cercanía, hay otras promociones que estarán activas durante todo enero y el verano 2026 con la billetera virtual. Estas son: