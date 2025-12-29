El inicio de 2026 no traerá alivio en materia de precios. Enero comenzará con una nueva ronda de incrementos en distintos rubros clave, que volverán a impactar tanto en el nivel de inflación como en los gastos cotidianos de los hogares argentinos.

En los últimos meses, la dinámica inflacionaria mostró una aceleración que puso en tensión las previsiones oficiales de una desaceleración más marcada. Ese escenario se trasladará al arranque del nuevo año, con ajustes en varios sectores que seguirán presionando sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Quienes tengan contratos firmados bajo la ya derogada ley de alquileres deberán afrontar en enero la actualización anual del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un aumento del 36,39%.

Este ajuste implica un cambio de tendencia del indicador, que venía desacelerándose desde hace más de un año. En diciembre, el incremento había sido del 28,67%; en noviembre del 38%; en octubre del 46,1% y en septiembre del 50,3%.

Colectivos y subte

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires también tendrá aumentos. En enero, el boleto de colectivos que circulan por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires subirá un 4,5%. Con este ajuste, las tarifas con tarjeta SUBE se ubicarán entre $593,27 y $880,86, según la distancia recorrida y la jurisdicción.

Colectivos en la Provincia de Buenos Aires (líneas 200 en adelante):

0 a 3 km: de $655,61 a $685,11

3 a 6 km: de $730,42 a $763,28

6 a 12 km: de $786,61 a $822

12 a 27 km: $880,86

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires:

Hasta 3 km: de $593,27 a $619,37

3 a 6 km: $690

6 a 12 km: $743,15

12 a 27 km: $796,34

En tanto, el subte porteño también aplicará un ajuste similar: el boleto pasará de $1.206 a $1.259, mientras que la tarifa del premetro se ubicará en $440,67.

VTV en la Provincia de Buenos Aires

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense aumentarán a partir del 16 de enero. La suba será del 21,8% respecto de los valores vigentes desde julio. Con este incremento, la tarifa básica pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

Nuevos valores con IVA incluido:

Motos: $38.801,03

Vehículos hasta 2.500 kg: $97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg: $174.604,64

Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $58.201,54

Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $87.302,33

Combustibles

La nafta y el gasoil también registrarán subas en el primer mes del año, como consecuencia de la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que en meses anteriores, el ajuste se aplicará de manera directa, sin anuncios previos.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos en enero que oscilarán entre el 2,2% y el 2,9%, según la compañía, el plan contratado y la región. Los ajustes se alinean con la evolución general de los precios registrada en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de electricidad, gas natural y agua continuarán con el esquema de actualizaciones mensuales atadas a la inflación, por lo que las boletas llegarán con nuevos incrementos en enero.

Además, el Gobierno pondrá en marcha desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios, que contempla la eliminación total de ayudas para algunos hogares y una reducción del consumo subsidiado para el resto.

Telecomunicaciones

Los servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable también aumentarán en enero, con subas que se ubican entre el 3% y el 4,5%. De este modo, las compañías continúan con las actualizaciones mensuales tras la eliminación de las regulaciones que limitaban los incrementos en el sector.