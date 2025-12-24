De cuánto será la inflación del 2025, según bancos privados

Cuánto van a subir los precios, según el REM

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, reflejó un nuevo ajuste en las proyecciones de inflación de los analistas privados. De acuerdo con el informe, los bancos y consultoras esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre 2025 con un aumento acumulado del 30,4%.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de noviembre y contó con la participación de 46 especialistas, entre ellos 12 entidades financieras y 34 consultoras y centros de investigación, tanto locales como internacionales. En comparación con el informe previo, las estimaciones muestran una corrección a la baja en la dinámica inflacionaria.

Cuánto aumenta la inflación en 2026

En ese sentido, los participantes del REM proyectaron que la inflación de noviembre será del 2,3%, mientras que en diciembre se ubicaría en 2,1%. Las previsiones de los bancos privados anticipan que habrá una desaceleración de la inflación durante los primeros meses de 2026, con registros mensuales que irían perforando progresivamente el umbral del 2%. Según el REM, la inflación mensual bajaría a 1,9% en enero, 1,7% en febrero, 1,8% en marzo, 1,6% en abril y alcanzaría 1,5% en mayo de 2026.

De esta manera, el consenso de las entidades financieras apunta a que 2025 cerrará con una inflación menor a la de años previos, apoyada en una política monetaria de ajuste constante por parte del Gobierno.

Cuánto van a subir los precios en 2026

A cuánto se va el dólar en enero 2026

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central (BCRA), mostró que los analistas del sector privado esperan que el dólar continúe con una suba gradual a comienzos de 2026, en un contexto de desaceleración de la inflación y mayor previsibilidad en la política monetaria y cambiaria.

De acuerdo con el informe, el tipo de cambio oficial cerraría diciembre de 2025 en $1473, mientras que para enero de 2026 los bancos privados y consultoras proyectan una cotización promedio de $1501 por dólar.