Con la carne empujando, los alimentos subirán alrededor de 2,5% en diciembre

La inflación volvió a mostrar una nueva señal de presión en la tercera semana de diciembre. De acuerdo con el relevamiento semanal de la consultora Eco Go, los alimentos y bebidas registraron un aumento del 0,6%, consolidando una tendencia alcista típica de fin de año. El dato refuerza la proyección de una suba mensual en torno al 2,5%, en un contexto marcado por mayor demanda estacional y subas puntuales en productos clave.

El informe, correspondiente al corte del 19 de diciembre, indicó que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,6% semanal, aunque con una leve desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de la semana anterior.

Con esta dinámica, la inflación de alimentos proyectada para diciembre ronda el 2,5% mensual. La incorporación del consumo fuera del hogar, que registra una suba del 2,3% proyectada, no modifica sustancialmente el índice general, lo que confirma que los alimentos continúan liderando las presiones inflacionarias.

Carnes y frutas, los principales focos de presión

Dentro del capítulo alimentos, el comportamiento fue dispar. El rubro carnes registró una suba semanal del 1,5%, con un aumento del 2% en la carne vacuna, acumulando un incremento del 8,5% en lo que va del mes. Según Eco Go, esta suba responde al aumento del precio de la hacienda en pie, en un contexto de menor oferta y demanda sostenida.

Las frutas mostraron la mayor variación semanal dentro del mes, con un alza del 1,2%, explicada principalmente por frutas secas y productos en conserva. En contraste, las verduras tuvieron una variación acotada del 0,2%, con estabilidad en la mayoría de los subgrupos.

Por su parte, el segmento de productos lácteos y huevos presentó una dinámica heterogénea. Mientras que la leche, los huevos y los helados aumentaron cerca del 1%, los yogures y postres lácteos registraron una caída del 2%, la mayor baja semanal relevada.

En paralelo, otros rubros mostraron incrementos relevantes, como repuestos para el automóvil (+3,6%), utensilios de limpieza (+2,2%) y artículos de librería (+1,9%), reflejando una presión inflacionaria más amplia que trasciende a los alimentos.

Qué se espera para el cierre de diciembre

Con los datos disponibles hasta la tercera semana, Eco Go proyecta una inflación general cercana al 2,5% mensual para diciembre. No obstante, el informe aclara que el dato aún es preliminar y está sujeto a cambios, ya que resta incorporar la información de la última semana del mes, tradicionalmente marcada por mayores aumentos vinculados a las fiestas.

El índice de difusión muestra que el 7,7% de los productos relevados tuvo aumentos en la semana, mientras que un 6,6% registró bajas. En el acumulado de las últimas cuatro semanas, los precios con subas representan más del 18% del total, lo que confirma una presión inflacionaria persistente.

El avance de diciembre confirma que la inflación de precios sigue encontrando anclaje en los alimentos, un rubro clave para el consumo popular. Aunque algunas categorías muestran señales de moderación, el impacto de la estacionalidad y la demanda de fin de año mantiene el nivel general bajo tensión.

La evolución de la última semana será determinante para definir si el cierre del año consolida esta tendencia o si aparecen señales de alivio en el corto plazo. Mientras tanto, los planes de inflación cero aparecen lejanos en el horizonte.