A cuánto se va el dólar en enero 2026, según bancos privados

A cuánto cotizará el dólar en enero

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central (BCRA), mostró que los analistas del sector privado esperan que el dólar continúe con una suba gradual a comienzos de 2026, en un contexto de desaceleración de la inflación y mayor previsibilidad en la política monetaria y cambiaria.

De acuerdo con el informe, el tipo de cambio oficial cerraría diciembre de 2025 en $1473, mientras que para enero de 2026 los bancos privados y consultoras proyectan una cotización promedio de $1501 por dólar. Esto implicaría un ajuste moderado respecto del cierre del año, en línea con un esquema cambiario que apunta a evitar saltos bruscos y acompañar el proceso de desinflación.

El REM fue realizado entre el 26 y el 28 de noviembre y contó con la participación de 46 especialistas, entre ellos 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras, que analizaron la evolución de las principales variables macroeconómicas del país.

Las proyecciones para los meses siguientes refuerzan la expectativa de un sendero cambiario ordenado. Para febrero de 2026, los analistas estiman un tipo de cambio de $1528, mientras que para marzo proyectan una cotización de $1539. El escenario base del mercado es el de un dólar que se ajusta de manera progresiva, sin episodios de alta volatilidad, aunque en una economía que todavía transita una etapa de transición.

A cuánto cotizará el dólar según el REM

Inflación: expectativas de desaceleración sostenida

En paralelo, el REM reflejó una nueva corrección a la baja en las proyecciones de inflación. Los analistas esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre 2025 con una suba del 30,4%, una cifra inferior a las estimaciones de meses anteriores.

Para noviembre, el consenso del mercado apunta a una inflación del 2,3%, mientras que para diciembre prevén un avance del 2,1%. El INDEC dará a conocer el dato oficial de inflación de noviembre el próximo 11 de diciembre.

Las expectativas para 2026 muestran una desaceleración gradual de los precios, con registros mensuales que irían bajando hasta 1,5% en mayo. En el detalle mensual, el REM proyecta una inflación del 1,9% en enero, 1,7% en febrero, 1,8% en marzo y 1,6% en abril, consolidando un escenario de desinflación progresiva.

Qué pasará con el dólar en 2026

Actividad, empleo y sector externo: otras variables claves estimadas por el REM

En cuanto al nivel de actividad, los analistas estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 0,5% en el tercer trimestre de 2025 y 0,8% en el cuarto trimestre. Para el conjunto de 2025, el crecimiento esperado es del 4,4%, mientras que para el primer trimestre de 2026 proyectan una expansión adicional del 0,9%.

Respecto al mercado laboral, el REM prevé una tasa de desempleo del 7,5% de la Población Económicamente Activa en el tercer trimestre de 2025, con una baja al 7,2% hacia el último trimestre del año.

En el frente externo, los analistas estimaron que en 2025 las exportaciones (FOB) alcanzarán los US$85.667 millones, mientras que las importaciones (CIF) totalizarían US$77.140 millones, lo que permitiría sostener un saldo comercial positivo.