Reconocida actriz conmocionó a todos por su salud.

La actriz Evangeline Lilly, quien encarnó a Kate Austen en Lost y a Hope van Dyne (Wasp) en diferentes películas del Universo Cinematográfico de Marvel, conmocionó al mundo del espectáculo tras revelar que sufre de un daño cerebral irreversible, el cual le está produciendo un marcado deterioro cognitivo.

Esto se produjo luego del percance que sufrió en mayo de 2025, cuando se desmayó mientras paseaba por la playa y su cara impactó contra una piedra. "En el hospital, las enfermeras y el doctor entraron directamente en acción, más decididos a encontrar la causa de mi apagón que a coser el agujero pinchado en mi cara por la roca", había mencionado al respecto en aquella ocasión, junto a una foto donde se la puede ver con un claro hematoma cerca de la comisura del labio y la falta de uno de sus dientes.

¿Qué dijo Evangeline Lilly sobre su daño cerebral?

La canadiense subió un video a sus redes sociales para explicar qué es lo que padece: "El veredicto es que tengo daño cerebral debido a mi lesión cerebral traumática. Reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es solo peri-menopausia; inquieta saber la dura batalla que supondrá intentar revertir las deficiencias".

Además, señaló que “casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad disminuida” y que su trabajo es "llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo". Finalmente, redactó: "Gracias a todos por preguntar siempre, por preocuparse siempre y por sus oraciones continuas". Cabe recordar que la norteamericana lleva ya un tiempo lejos de la actuación, luego de haber anunciado su retiro en junio del 2024.