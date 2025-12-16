Descuento de $5.000 por semana con Cuenta DNI para jubilados y pensionados del IPS: cómo obtenerlo en supemercados

En un diciembre marcado por la inflación persistente y el ajuste del consumo, cualquier alivio cuenta. Por eso, el anuncio de Banco Provincia dirigido a jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) llega en un momento sensible: compras de fin de año, mesas familiares y bolsillos ajustados.

La medida es una estrategia más amplia de Cuenta DNI, la billetera digital con más de 10 millones de personas usuarias en la provincia, que durante diciembre 2025 despliega además un paquete de descuentos focalizados en alimentos, supermercados y rubros esenciales.

$5.000 por semana: cómo funciona el beneficio para jubilados

Hasta el 31 de diciembre, todas las personas jubiladas que cobran sus haberes en Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional sobre las promociones ya vigentes en supermercados adheridos.

El beneficio permite obtener un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona, al pagar con Cuenta DNI, ya sea mediante QR o Clave DNI. No es una promo aislada: se acumula con los descuentos generales que ofrecen cadenas como DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, donde las devoluciones oscilan entre 10% y 20%, con y sin tope.

En la práctica, esto significa que una persona jubilada puede maximizar el ahorro al combinar promociones y obtener un descuento total sensiblemente mayor al promedio.

Diciembre 2025: todos los descuentos vigentes de Cuenta DNI

Además del beneficio exclusivo para jubilados, Cuenta DNI despliega durante diciembre una batería de promociones pensadas para el consumo cotidiano y las compras de fin de año:

Carnicerías, granjas y pescaderías (nuevo tope): 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de $7.000, alcanzable con $20.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de $7.000, alcanzable con $20.000 en consumos. Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14, con tope de $8.000.

30% de descuento el sábado 13 y domingo 14, con tope de $8.000. Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por día.

20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por día. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento para lunes y martes, sin tope.

10% de descuento para lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.

10% de descuento miércoles y jueves, sin tope. Tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas del Banco Provincia vinculadas a la app.

Cuenta DNI: cuándo son los descuentos en supermercados y mayoristas en diciembre

A esto se suma un esquema de descuentos en cadenas y mayoristas clave: