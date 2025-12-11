EN VIVO
Qué días hay descuentos del 40% en ferias y mercados bonaerenses: cómo ahorrar $24.000 en diciembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece descuentos y grandes reintegros en ferias y mercados bonaerenses. Cuándo y cómo aprovecharlos.

11 de diciembre, 2025 | 10.51

Cuenta DNI ofrece diferentes ofertas y beneficios durante todo diciembre para facilitar el consumo  en la provincia y la ciudad de Buenos Aires en diferentes rubros. Este mes habrá un 40% de descuento en ferias y mercados. ¿Cómo aprovecharlo?

¿Qué días hay descuentos en ferias y mercados bonaerenses con cuenta DNI?

Durante todos los días de diciembre 2025 habrá un 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses adheridos a las promociones de Cuenta DNI. La promoción tendrá un tope de reintegro de $6.000 por persona.  Por semana, la devolución se alcanza en compras de $15.000 o más.

Uno por uno, los descuentos y reintegros con cuenta DNI durante diciembre 2025

Además de haber reintegros en compras en ferias y mercados bonaerenses, la billetera virtual del Banco Provincia también habrá descuentos y promociones en otras áreas. Se trata de una oportunidad clave para comprar los últimos regalos de Navidad o terminar de definir las compras de la cena de Nochebuena y Año Nuevo.

Las promociones con Cuenta DNI son las siguientes:

  • Comercios de barrio: todos los viernes del mes habrá un 20% de descuento en los locales adheridos. El tope de reintegro semanal es de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más.
     
  • Carnicerías, pollerías y pescaderías: uno de los descuentos más esperados regresará el sábado 20 de diciembre -ideal para la previa a las fiestas- incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanza en compras de $20.000 o más.
     
  • Librerías10% de descuento en locales adheridos todos los lunes y martes del mes, sin tope de reintegro.
  • Casa Silvia: la firma de electrodomésticos y artículos para hogar ofrece un 20% de descuento todos los días, sin tope de reintegro.

    Además de mercardos de barrio, Cuenta DNI ofrece descuentos en muchos otros rubros

     
  • Gastronomía: los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación el sábado 13 y el domingo 14 podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666.
     
  • Universidades: todos los días de la semana se puede aprovechar un 40% de descuento en los bufetes de las universidades adheridas, con un tope de $6.000 por semana y por persona que se alcanza con gastos de $15.000 o más.
