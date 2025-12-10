Ucrania inutiliza un buque ruso de la "flota en la sombra" con drones navales en el mar Negro

FOTO DE ARCHIVO: La Armada ucraniana realiza ejercicios en el Mar Negro

Drones marítimos ucranianos alcanzaron e inutilizaron el miércoles un petrolero ruso dedicado al comercio mientras navegaba por la zona económica exclusiva de Ucrania en el mar Negro rumbo al puerto ruso de Novorosíisk, informó un funcionario ucraniano.

El ataque es el tercero con drones en dos semanas contra buques que forman parte de la llamada "flota en la sombra" rusa, barcos no regulados que, según Kiev, ayudan a Moscú a exportar grandes cantidades de petróleo y a financiar su guerra en Ucrania a pesar de las sanciones occidentales.

Los costos de los seguros de guerra para los buques que navegan hacia el mar Negro se han disparado, con las aseguradoras revisando diariamente las pólizas a medida que el conflicto en Ucrania se extiende a las rutas marítimas.

El petrolero Dashan navegaba a máxima velocidad con sus transpondedores apagados cuando fuertes explosiones golpearon su popa, infligiendo daños críticos al buque, dijo el funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania. No mencionó posibles víctimas en el incidente.

El ataque al Dashan, que está sometido a sanciones de la Unión Europea y Gran Bretaña y navega sin bandera conocida, fue confirmado también por tres fuentes de seguridad marítima.

Rusia no ha hecho comentarios inmediatos sobre el incidente.

Según las imágenes de vídeo proporcionadas por el funcionario, se pudo ver a los drones navales acercarse a toda velocidad al petrolero, seguidos de potentes explosiones al alcanzarlo.

(Reportaje de Tom Balmforth y Jonathan SaulEdición en español de Javier López de Lérida)