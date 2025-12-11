Las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina, según la UBA: la 4° dio la sorpresa del 2025

En los últimos días, se realizó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Dicho índice estudia, durante todo el año, el desarrollo de los conglomerados urbanos más destacados del país. Cómo está conformado el Top 10 y cuál es la ciudad sorpresa que pisó fuerte en el cuarto lugar.

Dentro de su análisis, el estudio se enfoca en ver cómo las principales localidades del país actúan en materia política e institucional de desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, tecnología e infraestructura. Cada una de estas variables le asigna a las ciudades un valor numérico, siendo cinco puntos el valor más alto al que se podría llegar en total. CABA, Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Rosario, aparecen en los primeros puestos del índice.

En el informe de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, enumeraron: "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera con 3,65, seguida por Mendoza, con 3,34; Córdoba, 3,25; San Miguel de Tucumán, 3,17; Rosario, 3,16; San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98; Salta, 2,85; Mar del Plata 2,74 y cierra Resistencia con 2,54".

Un análisis comparativo con el mismo informe realizado el año pasado señala que las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario mantuvieron valores estables, asemejándose a su performance del año anterior, teniendo leves mejoras en algunos de los ítems usados como referencia para llevar a cabo la valuación.

Por su parte, la ciudad de San Miguel de Tucumán dio la sorpresa del año, manifestando un serio incremento de sus niveles de desarrollo estratégico. Este crecimiento no es casualidad, ya que, se sustentó en un fuerte apoyo de la dimensión político-institucional. Gracias a su seguimiento de un Plan Estratégico y a su ordenamiento institucional, la ciudad logró fortalecer las restantes dimensiones evaluadas en el informe.

Qué dice el informe de la UBA

Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultó ser la mejor posicionada en cada uno de los aspectos que fueron objeto de estudio, lo cierto es que las otras ciudades presentaron valores fluctuantes en las diferentes categorías.

De esta manera, los resultados de cada una de las dimensiones fueron los siguientes:

El responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, Omar Quiroga, explicó: "El objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera de obtener un diagnóstico que permita elaborar en un futuro, estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible".