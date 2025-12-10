Se trata de la serie de habla no inglesa más vista en todo el mundo.

Estrenada el 12 de noviembre por SBS TV y disponible globalmente a través de Netflix, Beso Dinamita arrasa en la plataforma de streaming, consolidanse como la serie de habla no inglesa más vista en todo el mundo.

La comedia romántica surcoreana que combina engaños, malentendidos y química explosiva entre sus protagonistas cuenta con 14 episodios de aproximadamente 70 minutos cada uno, donde aborda, en un tono contemporáneo y realista, las problemáticas de personajes que lidian con dificultades comunes sin idealizarlos.

¿De qué se trata Dynamite Kiss?

La trama gira en torno a Go Da‑rim, una mujer soltera que lleva años intentando encontrar estabilidad laboral mientras carga con deudas familiares, incluida la atención médica de su madre. Desesperada por salir adelante, decide fingir que está casada y que es madre, con el fin de conseguir un puesto en una empresa de productos para bebés.

Su nuevo empleo la pone bajo supervisión de Gong Ji‑hyeok, un líder de equipo serio, metódico y profesional, dedicado a su trabajo. El conflicto central estalla cuando, tras un inesperado beso entre ambos, Da-rim descubre que su “jefe frío e implacable” es nada menos que Ji-hyeok. Esa chispa inicial da lugar a una relación plagada de tensiones, engaños y sentimientos nacientes, al tiempo que ella mantiene su falsa identidad como madre y esposa.

"Dynamite Kiss es una de las mejores comedias románticas que he visto. Jang Ki-yong y Ahn Eun-jin ofrecieron actuaciones increíbles, y su química es muy tierna y natural. Su ritmo cómico es perfecto, y cada escena me hace sonreír", destacó un usuario de la plataforma IMDb.

Ficha técnica de Dynamite Kiss