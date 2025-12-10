Cardenal venezolano dice que su pasaporte fue retenido y no pudo viajar al extranjero

FOTO ARCHIVO- El cardenal Baltazar Porras llega a una reunión de la congregación general antes del cónclave para elegir al Papa en Roma

El cardenal venezolano Baltazar Porras dijo el miércoles que su pasaporte fue retenido y que se le impidió viajar al exterior, en medio de las tensiones políticas en el país.

Porras, uno de los máximos representantes de la iglesia en Venezuela, agregó en su cuenta de X que al momento de llegar al sector de migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en la localidad de Maiquetía, funcionarios le indicaron que su pasaporte "no estaba al día", por lo cual no pudo abordar el vuelo.

"Pasada hora y media, vino un soldado y me dijo que no podía viajar. Le pedí me devolviera mi pasaporte para ir a reclamar mi maleta", dijo Porras, quien añadió que ya se encuentra en su casa.

El cardenal dijo que su viaje era para cumplir compromisos eclesiales en Madrid y que regresaría a Venezuela el 21 de diciembre.

El Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En medio de la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, en octubre en el Vaticano, miembros de la iglesia solicitaron a las autoridades el respeto de los derechos humanos y la liberación de presos políticos. El Gobierno ha señalado que la iglesia es conspiradora.

