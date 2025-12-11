Surgió del gimnasio de boxeo de Racing, está invicto y pelea contra un excampeón mundial

Surgió de Boxeo Racing, está invicto y pelea contra un excampeón mundial

El fútbol se une con el deporte de los puños una vez más de la mano de Racing y su Academia de Boxeo Horacio Accavallo de la mano de Maximiliano Maidana, una de las figuras del mencionado gimnasio que peleará contra un ex campeón mundial. El oriundo de Sarandí se mantiene invicto en el profesionalismo después de hacer una prometedora carrera amateur en la que se consagró campeón a nivel nacional y sueña con el objetivo máximo de cualquier boxeador. Antes de ello, en el Club Atlético Banco de la Nación Argentina de Rosario se verá las caras con Michell Banquez, un púgil venezolano que supo ser monarca en la categoría gallo y radicado en nuestro país va por una victoria más que lo devuelva a las primeras planas de la disciplina.

Como sucede en otros equipos de Primera División, Racing tiene una plaza importante dentro del boxeo y Maidana es una de sus máximas estrellas. A él se suma Sofía "Golovkina" Robles en la rama femenina, quien tiene un importante recorrido a nivel amateur siendo parte del seleccionado nacional con el que no estuvo lejos de llegar a los Juegos Olímpicos. Maxi también tuvo la chance de vestir los colores de nuestro país, realizó sesiones de sparring con el equipo nacional y luego encaminó su carrera al profesionalismo después de haberse consagrado campeón a nivel nacional en dos oportunidades de manera consecutiva. Ahora tendrá otro desafío que vive con mucha expectativa por el rival y lo que puede signifcar que el árbitro levante su mano.

Maximiliano Maidana, la figura de Boxeo Racing que sueña con un título mundial

Hasta hoy, el boxeador del "Clan Maidana" -cómo se denomina al equipo comandado por su entrenador Maximiliano Tejada- lleva un total de 14 peleas de las cuales ganó 13 (5 por KO) y un empate. Con dicho récord se verá las caras con el "Arsenal" Banquez, que en julio del 2019 se quedó con el título mundial gallo de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y sueña con volver al triunfo después de dos caídas al hilo en 2025 de la mano del Funes Boxing Club. El cruce está pactado a 8 asaltos en la mencionada categoría y no tiene título en juego. Sin embargo, sí representa una buena oportunidad para ambos para catapultar sus respectivas carreras.

El venezolano cuenta con un récord de 23 victorias (15 por KO) y seis derrotas, por lo que con sus 35 años quiere complicar al argentino que viene de consagrarse campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero de la división supermosca en 2024 y anteriormente lo fue también a nivel sudamericano. Este compromiso será el regreso a los cuadriláteros después de 15 meses sin combatir para el argentino que en reiteradas ocasiones entrenó junto a Fernando "Puma" Martínez y tras la suspensión de su duelo pactado para el pasado 1° de noviembre contra Abel Silva por cuestiones externas a la organización de la velada que se llevaría a cabo en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda.

Maximiliano Maidana, la estrella del boxeo de Racing que sueña con ser campeón del mundo

La carrera de Maximiliano Maidana en el boxeo y su historia en Racing

Después de haber brillado a nivel amateur ganando dos veces el torneo nacional, Maidana se encaminó al profesionalismo como una de las principales figuras del equipo competitivo de la "Academia". Su debut tuvo lugar el 15 de noviembre en el Microestadio Polideportivo ubicado en el Cilindro y fue con victoria por puntos en fallo unánime ante Juan Emanuel de la Iglesia tras cuatro rounds. De ahí en más se presentó en cuatro oportunidades en Camioneros y todas fueron con triunfos hasta que llegó su único empate en febrero del 2021 contra Jorge Acosta en Hurlingham.

En 2022 acumuló dos éxitos más y el tercero fue el del primer título. El 14 de octubre de aquel año dejó en el camino a Pablo Ariel Gómez -último vencedor de Omar Narváez- en Racing y se quedó con el cinturón sudamericano de la categoría gallo. Dicha faja la retuvo en cuatro oportunidades (Abel Silva, Sebastián Castillo y Yeison Suárez en 2023 y Carlos Rodríguez Ramos en 2024) llegando a una docena de triunfos entre los que también fue campeón latino gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su última presentación fue ante el chaqueño Sixto Pérez otra vez en las instalaciones de la "Academia", donde se adjudicó el título latino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cuándo es el combate de Maximiliano Maidana en Rosario ante un excampeón del mundo: hora, TV y cómo ver la pelea online

El duelo entre el representante de Racing Club y el boxeador venezolano Michell "Arsenal" Banquez tendrá lugar este sábado 13 de diciembre en el Club Atlético Banco de la Nación Argentina de Rosario. La transmisión de la velada estará a cargo de ESPN KnockOut a partir de las 21 horas y será el cruce previo al fondo protagonizado por el invicto local Erik "Acorazado" Miloc y Nahuel "Caña" García. Además, habrá tres combates profesionales más en dicha jornada boxística.