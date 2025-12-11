¿Cuántos hijos tiene Millie Bobby Brown con Jake Bongiovi?

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, una de las parejas más jóvenes de Hollywood, entraron este año en una nueva etapa de vida: la maternidad y paternidad. La actriz británica, famosa por su papel de Once en Stranger Things y por títulos como Enola Holmes, y el actor y modelo estadounidense, anunciaron en agosto de 2025 que habían adoptado una bebé durante el verano, y desde entonces han ido compartiendo pequeños retazos de su vida privada con prudencia.

Millie Bobby Brown busca mantener en privacidad la identidad de su hija.

La hija de la pareja Millie y Jake

La noticia llegó en un breve comunicado que la pareja publicó en redes sociales: “Este verano damos la bienvenida a nuestra dulce bebé adoptada. Estamos más que emocionados por embarcarnos en este nuevo capítulo de la paternidad y maternidad, en paz y privacidad [traducción de El destape]" escribieron, pidiendo mantener la intimidad de la niña mientras se adaptan a la familia. La pareja, casada en 2024, explicó que quería proteger los detalles personales y que haría públicas solo las imágenes y las palabras que consideraran adecuadas.

Aunque los medios y varios reportes captaron a Millie y Jake paseando con la bebé en Manhattan y en los Hamptons, la pareja ha sido deliberadamente discreta con la identidad de la niña: hasta ahora no han revelado su nombre públicamente. Millie sí mostró en octubre de 2025 una primera imagen de la pequeña en Instagram, con la cara difuminada por la propia actriz, y los fans han intentado descifrar pistas a partir de iniciales y detalles personales publicados en fotos.

¿Cómo fue el proceso de adopción?

Fuentes cercanas a la familia y entrevistas posteriores confirman que la adopción fue planificada y que la pareja buscó un proceso que les permitiera construir un entorno estable para la crianza: viven entre su granja en Georgia y residencias en la ciudad, donde dicen querer criar a su hija rodeada de animales y privacidad. Además, Millie ha hablado públicamente durante años sobre su deseo de ser madre joven y sobre considerar la adopción como una opción natural para ella y Jake.

La reacción en el círculo cercano, como compañeros de Stranger Things, familia y figuras públicas del entorno Bongiovi, ha sido de gran apoyo; Jon Bon Jovi se refirió a la llegada de su nieta como “maravillosa” y mostró alegría por la ampliación de la familia. Millie, de 21 años, y Jake, de 23, han declarado que planean dar a la niña una infancia lo más normal posible, lejos del foco mediático, aunque aceptan compartir ocasionalmente momentos que consideren apropiados.

Por ahora la pareja navega el crecimiento de su familia entre compromisos profesionales. Las declaraciones oficiales permean una idea central: Millie y Jake han comenzado una etapa personal profunda y piden respeto para la niña mientras la familia crece.