Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, se casa con el hijo de Bon Jovi

La joven actriz de Stranger Things hizo un llamativo anuncio en sus redes sociales y sorprendió a todo su fandom.

Los espectadores de Stranger Things conocieron a Millie Bobby Brown dando vida a Eleven cuando tenía solamente 11 años. Ahora, la intérprete de 19 años anunció su compromiso con Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi.

La actriz publicó en Instagram una foto en la que aparece abrazada a su futuro marido y luciendo un anillo. Para dar la noticia, Brown acompañó la imagen de un verso de la canción Lover de Taylor Swift: "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all'" (te he querido tres veranos, cariño, y los quiero todos). Bongiovi que tiene 20 años y nació fruto de la relación entre Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley, también dio la noticia en la mencionada red social. "Para siempre", escribió.

La noticia generó mucho revuelo en Twitter debido a la juventud de ambos. "¿Millie Bobby Brown está comprometida? Es muy joven, qué demonios", opinó un usuario. "Sé que Millie Bobby Brown ya no tiene 15 años, pero 19 sigue siendo muy joven, ¿no?", reza otro tuit. "Millie Bobby Brown se comprometió a los 19, ella es tres años menor que yo y no puedo ni imaginarme comprometiéndome a los 22, mucho menos a los 19. Estoy feliz por ella, pero es un poco joven", comentó otro fan. "Millie Bobby Brown está comprometida y la gente dice que es demasiado joven. Todos tienen que dejar de criticarla. Se está quitando rápido de en medio su primer divorcio", bromeó otro tuitero.

En junio de 2021, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi fueron captados por primera vez juntos paseando por Nueva York y People reveló que estaban saliendo. En julio de ese mismo año, Brown compartió su primera story de Instagram con una imagen de ambos. El 13 de marzo de 2022 tuvo lugar la entrega de los premios BAFTA en Londres y los jóvenes hicieron su debut como pareja en la alfombra roja. Desde entonces, ambos demostraron su amor en numerosas ocasiones a través de Instagram y en distintos eventos.

Cómo se conocieron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Además, Brown reveló cómo se conocieron en una entrevista con WIRED. "Nos conocimos en Instagram. Fuimos amigos durante un tiempo y, ¿qué puedo decir?", relató. Además de Stranger Things, Brown actuó en producciones como Enola Holmes y Godzilla: Rey de los monstruos. Por su parte, Bongiovi se define en Instagram como actor y productor y próximamente protagonizará dos cintas: Sweethearts y Rockbottom.

Con información de Europa Press