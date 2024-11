Un campeón del mundo con la Selección Argentina que retomó su entrenamiento con un nuevo equipo

En diciembre se cumplirán dos años de la final de Qatar 2022.

Luego de 36 años, la Selección Argentina volvió a consagrarse campeona del mundo en aquella inolvidable final de Qatar 2022 ante Francia, la cual se definió por penales luego de un 3-3 en el marcador. Ese 18 de diciembre, Lionel Scaloni le dio la gloria máxima a aquellos jugadores que formaron parte de la convocatoria definitiva al Mundial, en la cual hubo algunos que ya no visten la camiseta albiceleste con las tres estrellas.

Uno de ellos es Alejandro “Papu” Gómez, la primera baja que sufrió el equipo campeón del mundo luego de Qatar, en parte porque fue señalado como el supuesto responsable de haber filtrado la lesión de Rodrigo de Paul. A pesar de no estar más en los planes de Scaloni, el extremo siguió con su carrera en Europa, donde prosiguió con su ciclo en el Sevilla y luego se fue al Monza de Italia, pero quedó marginado de las canchas por el dopping.

De hecho, el “Papu” se quedó sin club en julio y no puede volver a jugar en competiciones oficiales hasta octubre del 2025, por lo que queda menos de un año para su regreso. De ahí que el campeón del mundo ya comience a prepararse, tal como lo hizo esta semana en el Deportivo Manchego, equipo de la Tercera División de España al que fue invitado por dos amigos que había ido a visitar a Madrid.

“Fui a Madrid a visitar amigos y Fernando (Dignani, kinesiólogo) y Matías (Di Gregorio, director deportivo) me invitaron. Me encantaron las instalaciones, el grupo de chicos es espectacular, entrenan muy bien. Me gustó el entrenamiento, la verdad no tienen nada que envidiarle a un equipo de Primera División”, dijo el argentino en declaraciones rescatadas por Olé.

Cabe mencionar que Gómez sigue con ganas de competir nuevamente el máximo nivel, seguramente manteniéndose en Europa, sea en España o Italia. “Esto es vida. Volver a compartir un vestuario, volver a entrenar con un grupo. Falta poco, esperemos que la próxima temporada pueda volver”, agregó el “Papu”, que ahora disfruta su tiempo libre para pasar momentos con su familia y disfrutar del crecimiento de sus hijos.

La agenda de la Selección Argentina en 2025

Tras la victoria sobre Perú en La Bombonera, la Selección Argentina se despidió de un notable 2024, que tuvo como puntos destacados el bicampeonato en la Copa América y el retiro de Ángel di María. Ahora, habrá que esperar a marzo para volver a ver a los dirigidos por Lionel Scaloni en las Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará a Uruguay y Brasil. Luego de esa doble fecha, la “Albiceleste” volverá a jugar en junio contra Chile y Colombia y en septiembre ante Venezuela y Ecuador. En cuanto a la Finalissima con España, no está confirmada si se hará fin de año o principios del 2026.