Sorpresa por lo que dijo Flavio Briatore sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1: "Para siempre"

Sorpresa por lo que dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto causó furor en la Fórmula 1 con su regreso y ahora Flavio Briatore lanzó un sorpresivo mensaje que no pasó para nada desapercibido. El mismo tiene que ver con el futuro del argentino representante de Alpine y lo que sucederá con él después de tomar el lugar de Jack Doohan. Los dichos del directivo de la escudería francesa no tardaron en trascender en las redes sociales en medio de la primera jornada del Gran Premio de Imola en Italia.

Mientras el pilarense participaba de la segunda práctica libre de este viernes 16 de mayo en el Autodromo Internazionale Dino y Enzo Ferrari, el director del equipo habló con Sky Sports y lanzó una frase sobre el joven piloto. En la misma dejó en claro cuál es el objetivo planteado para con él y también aseguró por cuánto tiempo competirá. Esto último fue lo que más llamó la atención en los dichos de Briatore ya que descartó que sean sólo cinco carreras.

La sorpresiva frase de Flavio Briatore sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

"Hará las carreras que tenga que hacer. He leído que tendrá cinco disponibles pero no, no hay límite. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Sólo le pido esas tres cosas, no diez. Si las hace bien conducirá para siempre", esbozó el directivo de Alpine sobre lo que deberá cumplir Colapinto para mantenerse este año en la Fórmula 1 tal como lo hizo con Williams en 2024.

Franco Colapinto regresó este fin de semana a la Fórmula 1

Cómo le fue a Franco Colapinto en su segunda práctica libre

El piloto argentino regresó oficialmente a la Fórmula 1 este viernes 16 de mayo y tuvo su primera práctica libre que comenzó a las 8:30 de la mañana en el Autodromo Internazionale Dino y Enzo Ferrari de Italia. El Gran Premio de Imola recibió al pilarense, quien regresó al circuito después de haberlo ganado el año pasado en Fórmula 2 y en las primeras horas del día dio sus primeros 21 giros. En su vuelta a la F1, Colapinto cosechó un tiempo que lo dejó en el puesto 17 de la práctica mientras que Pierre Gasly quedó sexto. Ya en la segunda, el pilarense escaló al puesto n°13 mientras que su compañero en segundo lugar.

Franco Colapinto corre en Fórmula 1 este fin de semana: todo lo que hay que saber y cómo verlo

Los horarios de la competencia

Viernes 16 de mayo:

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30 horas.

Práctica libre 2: 12 a 13 horas.

Sábado 17 de mayo

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 18 de mayo

Carrera: 10 horas.

Los horarios corresponden a la República Argentina y la transmisión de la carrera estará a cargo de la plataforma Disney+ Premium.

Los detalles del Gran Premio de Imola en la Fórmula 1

Vueltas : 63.

: 63. Longitud : 4.909 kilómetros

: 4.909 kilómetros Distancia de carrera : 309.049 kilómetros.

: 309.049 kilómetros. Récord: Lewis Hamilton con 1:15:484 en 2020.

El calendario de Colapinto en la Fórmula 1 2025: cuándo corre con el Alpine

Además del Gran Premio de Imola el 18 de mayo, Colapinto competirá el 25 de mayo en Mónaco, el 1° de junio en España (Barcelona), el 15 de junio en Canadá (Gilles-Villeneuve) y el 29 de junio en Austria (Red Bull Ring). Será evaluado luego de estas cinco fechas, y Alpine decidirá si continúa al volante para el GP de Gran Bretaña del 6 de julio. Por supuesto, todo dependerá del rendimiento del argentino en pista en los mencionados circuitos.

La escudería francesa confirmó que, mientras Colapinto asume la titularidad, Jack Doohan seguirá ligado al equipo como piloto de reserva. Esta rotación forma parte de una estrategia para evaluar el potencial de ambos pilotos jóvenes en situaciones reales de competencia. Disney+ Premium es la plataforma que transmite todas las carreras de la Fórmula 1 en vivo para Argentina y América Latina. Para acceder a los contenidos, es necesario contar con una suscripción al Plan Premium. Las transmisiones incluyen la previa, la clasificación y la carrera principal.