Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en diciembre 2025: el salario que cobra

Cuánto ganan las Fuerzas Armadas en Argentina.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas perciben en diciembre de 2025 un salario idéntico al del mes anterior, ya que el último tramo de incrementos se aplicó en noviembre, conforme a lo dispuesto en la resolución conjunta más reciente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía.

Hasta que se publiquen nuevos valores oficiales con reajuste, se mantienen vigentes los montos correspondientes a noviembre, que continúan siendo la referencia salarial para el mes en curso. A este esquema se suma, como ocurre cada diciembre, el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La última actualización salarial quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, que fijó las escalas salariales correspondientes al período comprendido entre junio y noviembre. Dado que diciembre no forma parte de ese cronograma, no se prevén aumentos adicionales en el salario básico durante este mes.

Salarios de las Fuerzas Armadas en diciembre 2025

De acuerdo con la escala vigente, el personal militar percibe los siguientes haberes según jerarquía:

Teniente General / Almirante / Brigadier General: $2.809.917

General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor: $2.505.827

General de Brigada / Contralmirante / Brigadier: $2.283.057

Coronel / Capitán de Navío / Comodoro: $1.999.757

Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro: $1.738.692

Mayor / Capitán de Corbeta: $1.369.800

Capitán / Teniente de Navío: $1.134.465

Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente: $1.009.040

Teniente / Teniente de Corbeta: $909.683

Subteniente / Guardiamarina / Alférez: $823.875

Escalafón suboficial y tropa:

Suboficial Mayor: $1.404.956

Suboficial Principal: $1.245.527

Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante: $1.104.177

Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar: $971.246

Sargento / Cabo Principal: $871.959

Cabo Primero: $782.532

Cabo / Cabo Segundo: $724.278

Voluntario de 1ra. / Marinero de 1ra.: $659.720

Voluntario de 2da. / Marinero de 2da.: $610.510

Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales en diciembre 2025

La normativa vigente también alcanza al personal de la Policía de Establecimientos Navales, que en diciembre percibe los siguientes montos: