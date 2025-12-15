Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en diciembre 2025: el salario que cobra

Los integrantes de las Fuerzas Armadas perciben en diciembre de 2025 un salario idéntico al del mes anterior, ya que el último tramo de incrementos se aplicó en noviembre, conforme a lo dispuesto en la resolución conjunta más reciente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía.
Hasta que se publiquen nuevos valores oficiales con reajuste, se mantienen vigentes los montos correspondientes a noviembre, que continúan siendo la referencia salarial para el mes en curso. A este esquema se suma, como ocurre cada diciembre, el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
La última actualización salarial quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, que fijó las escalas salariales correspondientes al período comprendido entre junio y noviembre. Dado que diciembre no forma parte de ese cronograma, no se prevén aumentos adicionales en el salario básico durante este mes.
Salarios de las Fuerzas Armadas en diciembre 2025
De acuerdo con la escala vigente, el personal militar percibe los siguientes haberes según jerarquía:
-
Teniente General / Almirante / Brigadier General: $2.809.917
-
General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor: $2.505.827
-
General de Brigada / Contralmirante / Brigadier: $2.283.057
-
Coronel / Capitán de Navío / Comodoro: $1.999.757
-
Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro: $1.738.692
-
Mayor / Capitán de Corbeta: $1.369.800
-
Capitán / Teniente de Navío: $1.134.465
-
Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente: $1.009.040
-
Teniente / Teniente de Corbeta: $909.683
-
Subteniente / Guardiamarina / Alférez: $823.875
Escalafón suboficial y tropa:
-
Suboficial Mayor: $1.404.956
-
Suboficial Principal: $1.245.527
-
Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante: $1.104.177
-
Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar: $971.246
-
Sargento / Cabo Principal: $871.959
-
Cabo Primero: $782.532
-
Cabo / Cabo Segundo: $724.278
-
Voluntario de 1ra. / Marinero de 1ra.: $659.720
-
Voluntario de 2da. / Marinero de 2da.: $610.510
Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales en diciembre 2025
La normativa vigente también alcanza al personal de la Policía de Establecimientos Navales, que en diciembre percibe los siguientes montos:
-
Comisario Inspector: $866.190
-
Comisario: $831.408
-
Subcomisario: $773.326
-
Oficial Principal: $674.443
-
Oficial Inspector: $613.554
-
Oficial Subinspector: $513.149
-
Oficial Ayudante: $425.056
-
Oficial Subayudante: $373.832
-
Subescribiente: $610.398
-
Sargento Primero: $461.134
-
Sargento: $441.889
-
Cabo: $354.333
-
Agente de Primera: $342.491
-
Agente de Segunda: $336.947