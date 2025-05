Revés para el ex policía que mató a un vecino en Navidad por el volúmen de la música

La Justicia rechazó en las últimas horas el pedido de arresto domiciliario de Rafael Moreno, el ex policía que está acusado del crimen del colectivero Sergio David Díaz tras una discusión por la música alta durante la madrugada de Navidad. El juez de Garantías Nº2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, determinó que Moreno continué detenido con prisión preventiva tras el resultado que arrojó una pericia psicológica que se realizó recientemente.

Francisco Oneto, abogado de Moreno, había presentado ante la Justicia la solicitud para que su cliente sea beneficiado con la prisión domiciliaria y el uso de tobillera electrónica al destacar que "ya no había riesgos procesales porque la instrucción está cerrada y el caso será elevado a juicio". Pero finalmente seguirá preso por el violento ataque de la nochebuena en Lomas de Mirador, cuando asesinó de un tiro en el abdomen al colectivero, Sergio Díaz, por el volumen de la música.

Moreno, de 74 años, comenzó a pelear con Sergio David Díaz, de 40, por la música alta. "Vamos a terminar mal", lanzó Moreno antes de matar a Díaz de un disparo en el abdomen. Minutos después la Policía arribó al lugar y detuvo al hombre, quien entregó el arma y dijo ser el responsable del crimen del chofer.

La discusión quedó registrada por las cámaras de seguridad ubicada en la calle Acevedo al 4100, partido de La Matanza, donde se observa cuando Moreno se acercó hasta la reunión de amigos y mantuvo una fuerte discusión con Díaz.

Moreno fue detenido minutos después del hecho y, pese a que dijo que fue un "accidente", la documentación incorporada a la causa detalla que se trató de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Qué determinó la autopsia a Díaz

El resultado preliminar confirmó que la víctima tiene un orificio de entrada en el abdomen y uno de salida en el dorso. A su vez, se detalla que Díaz sufrió lesiones internas de gravedad que desencadenaron en su muerte, casi de manera instantánea. El crimen había sido avalado por varios militantes libertarios, como el Gordo Dan y Fran Fijap.

"El viejo le dio una oportunidad y el gordo no la vio o no le creyó", justificó Gordo Dan sobre los hechos. En esa misma línea, Fran Fijap lo defendió e incitó a "repartir más plomo".

“Merecido por marrón incivilizado”, lanzó en el inicio de su publicación en X. Como ensayo de su idea de defender el accionar del policía retirado, afirmó que “el tipo se infló las pelotas de la música y pidió dos veces que le bajen un toque el volumen", pero "los orangutanes se irritaron y lo increparon aun estando equivocados”.

Hace un mes, trascendió que el tuitero libertario practica tiro desde hace un año y es "legítimo usuario de arma de fuego", al igual que otros funcionarios del Gobierno nacional.

"Todos vienen con la misma intención y yo exijo lo mismo. Si vienen por la búsqueda de portación o no, no me resulta relevante. Yo exijo que se capaciten", dijo el instructor de tiro Sebastián Flores en diálogo con Radio Splendid, quien reveló que tanto él como el asesor presidencial Santiago Caputo entrenan tiro y son usuarios de armas de fuego. A ellos se suma el caso del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, otro funcionario adepto a las armas y que sí tiene licencia para portarlas.

El instructor, que detalló que Caputo va "con bastante frecuencia" a disparar, no quiso decir si ambos libertarios también tienen licencia para portar armas de fuego en ámbitos públicos, aunque sí lo dejó entrever. "Sacá tu conclusión", contestó.