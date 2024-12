Otro salvaje ataque por el volúmen de la música: la víctima fue agredido a golpes

Un violento ataque ocurrió en la noche de Navidad en el barrio porteño de Palermo, que trascendió hoy, cuando un hombre le pidió a su vecino que baje la música y fue atacado a patadas y piñas. El caso recordó lo que sucedió en Lomas de Mirador, durante la madrugada de Nochebuena, cuando el expolicía de la Federal, Rafael Moreno, asesinó de un tiro en el abdomen al colectivero, Sergio Díaz, también por el volumen de la música.

Este nuevo hecho sucedió cerca de las 22:00 del miércoles 25 de diciembre durante los festejos de Navidad, cuando una cámara de seguridad de un edificio ubicado en la calle Mansilla al 3000 registró el momento en el que un hombre reclamó por el volumen de la música y fue atacado a golpes. En las imágenes se observa cuando el vecino se cruza con dos hombres y una mujer que salen del edificio y, aunque en principio solo había insultos y gritos, todo terminó de manera brutal cuando sucedió la agresión.

A pesar del salvaje ataque, la víctima sólo sufrió una contusión e inflamación en el pómulo derecho. "Pasé el miércoles todo el día fuera de mi casa y cuando regresé a las siete de la tarde, ya desde la planta baja se escuchaba la música a todo volumen del salón que está en el último piso. Mi departamento queda justo debajo del salón. Como era temprano, no dije nada, me la banqué", contó Lucas, víctima de la agresión.

Sin embargo, relató que a casi tres horas de su llegada el volumen alto seguía: "Cuando saco a pasear a mi perra, justo me cruzo en el ascensor con dos hombres y una mujer que venían del salón y que llevaban una lata de cerveza en la mano. Ahí aproveché y les dije si podían bajar un poco el volumen de la música. Uno me respondió que no podían, la mujer me dijo que era un amargado y que era Navidad que había que festejar".

"Insistí y me dijeron que no podían y me siguieron molestando. Yo intentaba no engancharme porque no valía la pena. Pero, cuando salgo del edificio con mi perra en la mano, me empiezan a insultar y ponerse más violentos. Ahí les digo que no me insulten, que yo se los había pedido de buena manera. Ahí me quiere pegar, me lo saco de encima y sigo, pero uno me ataca y ahí me pegan los tres", explicó en diálogo con A24.

El caso del policía retirado y el colectivero por la música alta

El caso recordó lo que sucedió en Lomas de Mirador, durante la madrugada de Navidad, cuando el expolicía de la Federal, Rafael Moreno, asesinó de un tiro en el abdomen al colectivero, Sergio Díaz, también por el volumen de la música.

El hecho sucedió en la madrugada del 25 de diciembre cuando muchas personas continuaban con los festejos de Navidad. Allí, Rafael Horacio Moreno, de 74 años, comenzó a pelear con Sergio David Díaz, de 40, por la música alta. La discusión también quedó registrada por las cámaras de seguridad ubicada en la calle Acevedo al 4100, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, donde se observa cuando Moreno se acercó hasta la reunión de amigos y mantuvo una fuerte discusión con Díaz.

En medio de la pelea, el jubilado y ex policía sacó un arma calibre .38 y asesinó al chofer de la línea 103 de colectivos. "Vamos a terminar mal", lanzó Moreno antes de matar a Díaz de un disparo en el abdomen. Minutos después la Policía arribó al lugar y detuvo al hombre, quien entregó el arma y dijo ser el responsable del crimen del chofer.

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Folino, quien imputó a Moreno por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.