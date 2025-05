No es como pensabas: la razón por la que no se pueden dejar los lácteos fuera de la heladera, según expertos No es por intoxicaciones: esta es la verdadera razón por la que la leche, los huevos y la manteca no pueden permanecer fuera de la heladera, según expertos.

15 de mayo, 2025 | 15.04 No es como pensabas: la razón por la que no se pueden dejar los lácteos fuera de la heladera, según expertos. Existe la creencia de que la única razón por la que los lácteos como la leche y la manteca se tienen que guardar en la heladera es porque puede derivar en una intoxicación alimentaria. A partir de esto, surge la pregunta de cuánto es el tiempo máximo que los lácteos pueden estar a temperatura ambiente sin ser peligrosos para la salud. Para sorpresa de la mayoría de las personas, no siempre la razón por la que no se aconseja hacerlo es una intoxicación alimentaria. Según explicó la FDA (Food and Drug Administration, en español Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos en diálogo con Real Simple, la leche puede estar fuera de la heladera hasta dos horas como máximo. En caso de que la temperatura ambiente supere los 32°C, lo recomendable es no más de una hora. A partir del tiempo mencionado, las bacterias empiezan a sobrecrecer más rápidamente, pero esto no significa que se vuelva tóxica al instante. Lo que significa es que se acorta su vida útil, y en vez de durar una semana abierta en la heladera, empieza a largar mal olor o sabor antes de lo esperado. Si notás que la leche tiene un sabor u olor agrio, fuerte o extraño, tirala inmediatamente. En el caso de los huevos, el principal riesgo es la salmonella. Cuando se compran los huevos, lo recomendable es guardarlos en la heladera. Una vez guardados, pueden estar fuera de la heladera hasta dos horas sin riesgo, siempre y cuando después se cocinen bien. MÁS INFO Trucos El truco viral para que las bananas se conserven más tiempo En el caso de la manteca, es un poco diferente. En algunos países e incluso en muchos restaurantes, las personas guardan la manteca afuera de la heladera, lo que puede resultar shockeante para culturas como la nuestra, donde la costumbre es refrigerarla. Lo cierto es que según expertos, la manteca puede estar a temperatura ambiente hasta dos días, especialmente si es salada, ya que tiene poca agua disponible para que las bacterias crezcan, y la versión con sal todavía menos. Lo peor que puede pasar es que adquiera un gusto rancio, pero no es un riesgo real para la salud. De todas formas, se recomienda siempre dejarla en la heladera. El truco viral para que las bananas se conserven durante más tiempo La banana es una de las frutas más consumidas en los hogares argentinos, ya que ofrece una excelente combinación de sabor y beneficios para el organismo. Sin embargo, un problema muy usual es que se maduren muy rápido y se tengan que tirar. Por este motivo, un usuario de TikTok compartió un truco para evitar que esto pase y se volvió viral. MÁS INFO Trucos El truco casero para limpiar la parrilla Esta técnica es sencilla y casera y solo se necesita un elemento que seguro tenés en casa o que en caso de que no es muy fácil de conseguir y te va a permitir alargar el tiempo de consumo de esta fruta varios días más. Uno de los consejos para mantener las bananas frescas es no separarlas, ya que manteniéndolas en el tallo que las une se mantienen en su mejor punto por más tiempo. Si se respeta eso, un elemento muy útil para que esta fruta no se maduren tan rápido es en encender una vela y, una vez que se haya derretido suficiente cera, sumergir la parte superior del racimo para que cubra bien la banana. Tras esto hay que dejar secar la cera para que se forme una capa sobre las bananas que actúa cómo una barrera natural para evitar su rápida maduración. Luego se puede guardar tanto adentro cómo afuera de la heladera hasta que quieras consumirlas. TWITTER

