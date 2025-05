Banana verde, amarilla o marrón: cuál es la mejor para la salud, según expertos.

Las bananas son una excelente fuente de nutrientes, pero muchas personas no conocen las diferencias entre la banana verde, la amarilla y la marrón. Cada una de ellas aporta algo diferente para la salud, y según las necesidades de cada persona. Por esta razón, si querés gozar de buena salud, es importante que conozcas cuáles son los beneficios del consumo de esta fruta en cada uno de sus estadíos.

A medida que las bananas maduran, cambian de color y también cambian sus propiedades. Las bananas en su estado más verde contienen almidón resistente, una forma de fibra que se digiere de manera más lenta. Esto significa que tienen un impacto más bajo en los niveles de azúcar en sangre, lo cual puede ser especialmente útil para personas con diabetes o para quienes buscan mayor saciedad.

“La banana verde contiene almidón resistente, que se fermenta en el intestino grueso y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, importantes para la salud del microbioma y la reducción de la inflamación”, explicó Stephanie Schiff, nutricionista del Hospital Northwell Huntington, al New York Post. A pesar de sus beneficios, Schiff admite que su sabor puede no ser el más agradable: “Va a tener un sabor más amargo y granuloso, así que no los como cuando están completamente verdes”. La banana verde es un prebiótico, es decir, alimenta a las bacterias buenas del intestino y promueve una mejor salud intestinal.

En la banana amarilla, los almidones se convierten en azúcares simples, lo que suaviza su textura y endulza su sabor. Según el cirujano británico Karan Rajan, la banana en fase 2 (apenas madura) es una “reina equilibrada”, ya que combina un contenido moderado de fibra con bajo nivel de azúcar. “También brinda un pequeño impulso de potasio… perfecto para quienes quieren un poco de salud intestinal y algo de dulzura”, señaló. Las bananas amarillas son un balance ideal entre sabor, digestibilidad y valor nutricional. Son más fáciles de digerir que las verdes, pero conservan aún una buena cantidad de fibra.

Por último, las bananas marrones tienen mayor concentración de antioxidantes como la vitamina C y las catequizas, que benefician la salud cardiovascular. “Son los más dulces y fáciles de digerir… una buena fuente de energía y potasio”, afirmó la quiropráctica Suzi Schulman en su cuenta de Instagram. Además, al estar más maduras, sus azúcares son de rápida absorción, por lo que pueden ser una opción ideal para una recarga energética inmediata, por ejemplo antes o después del ejercicio.

Cuál es la mejor banana para la salud

En conclusión, la empresa californiana The Fruit Guys recomienda consumir la banana en su etapa 5 de maduración (cuando está amarilla con algunas manchas). “Es lo bastante robusta como para transportarla, pero madurará en un par de días”, explicaron. Esta fase representa un equilibrio perfecto entre dulzura, textura y valor nutricional, especialmente si se busca energía sostenida.

Por otro lado, para quienes viven con diabetes o desean controlar sus niveles de azúcar en sangre, Schiff aconseja optar por bananas más tirando a verdes: “Prefiero una banana menos madura que esté teñida de mucho verde”. Si no tenés problemas con tus niveles de azúcar en sangre, podés consumir tranquilamente las bananas marrones, ya que además, aportan energía y antioxidantes.