El error que todos cometen al comer bananas y por el cuál no incorporan magnesio

El error que casi todos cometen a la hora de comer bananas.

El magnesio es un mineral fundamental para el cuerpo y la mente pero el organismo no puede producirlo por si mismo. En los últimos años creció la concientización en la población por ingerirlo y la banana es de los alimentos más elegidos para hacerlo pero lo que la mayoría no sabe es que comete un importante error y no le está sacando todo el provecho.

Según los especialistas la mayoría de las personas obtienen el magnesio necesario con una alimentación saludable por eso es muy importante comer esta fruta de la manera correcta para obtener todas sus propiedades.

Muchas personas eligen las bananas para alimentarse de manera saludable pero la gran mayoría le saca los "hilos" que tienen una vez que se le saca la cascara. Sin embargo eso es un error ya que estos son una gran fuente de nutrientes y minerales, cómo el magnesio y el triptófano.

Al quitarle esto a la fruta se pierde su alta concentración de antioxidantes y antiinflamatorios, por lo cuál es muy importante tenerlo en cuenta si le queremos aprovechar todos sus beneficios al máximo.

Estos hilos se llaman paquetes de floema y cumplen una función parecida a la de los vasos sanguíneos en el organismo ya que transportan agua, nutrientes y minerales para el correcto desarrollo de la banana. También se encargan de llevar los carbohidratos desde la hoja hasta las semillas o raíces.

Pero eso no es todo, también tienen un alto contenido de fibra que favorece el tránsito intestinal y contienen potasio, un mineral clave para el ritmo cardíaco sea constante y para garantizar el buen funcionamiento de los riñones, músculos, nervios y el aparato digestivo. Además son fuente vitamina C, e intervienen en la producción de colágeno para aportar firmeza a la piel.

Este es el té rico en magnesio que ayuda a aliviar todos los dolores

Una manera natural de incorporar magnesio son las infusiones y el té de hibisco es una de las mejores maneras de hacerlo. Pese a ser conocido por muy pocas personas, tiene un alto contenido en este mineral.

Según un artículo publicado en la revista científica National Geographic, esta infusión de hierbas naturales es conocida por su poder antioxidante, lo que la convierte en una muy buena opción para quienes buscan mejorar su salud y bienestar.

El té de hibisco tiene su origen en África y contiene potasio, calcio, magnesio y otros oligoelementos, que son muy necesarios para el cuerpo. Además, ofrece beneficios antivirales, ya que se comprobó su eficacia contra ciertas cepas del virus de la gripe aviar.