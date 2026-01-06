Cuál es el celular ultradelgado y ligero que se consigue en Argentina a un precio increíble

En un mercado donde los teléfonos tienden a ser cada vez más grandes y pesados, el Nubia Air irrumpió como una alternativa ultradelgada y ligera que ya se puede comprar en Argentina con precios por debajo de los $600000. Este smartphone combina un diseño estilizado con características modernas, como pantalla AMOLED de gran tamaño, conectividad 5G, cámara con inteligencia artificial y una batería generosa, todo en un cuerpo de apenas 6,7 mm de grosor y 172 gramos de peso.

Diseño y estética

El Nubia Air destaca principalmente por su perfil delgado y ligero, con un grosor de 6,7 mm (aunque algunos segmentos del marco pueden bajar hasta 5,9 mm) y un peso de 172 g, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más cómodos de manejar con una sola mano.

Su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas ofrece colores vivos y resolución 1.5K con una tasa de refresco de 120 Hz, garantizando fluidez tanto al navegar como al consumir contenido multimedia.

Rendimiento y batería

Bajo el capó, el Nubia Air incorpora un procesador Unisoc T8300 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, suficientes para multitarea cotidiana y almacenamiento de fotos, videos y aplicaciones.

Su batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 W promete autonomía para un día completo de uso, incluso con actividades exigentes como reproducción de video o navegación constante.

Cámara y conectividad

El teléfono ofrece un sistema de cámara trasera triple con sensor principal de 50 MP e IA, acompañado por un lente de profundidad de 2 MP y una cámara frontal de 20 MP, ideal para selfies y videollamadas con buena definición.

En cuanto a conectividad, el Nubia Air 5G incluye soporte para redes 5G, NFC para pagos sin contacto y las principales bandas modernas, lo que lo convierte en una opción versátil para la vida diaria.

Precio y disponibilidad

En Argentina, el Nubia Air se consigue en tiendas como Mercado Libre y a través de retailers como Personal, con precios promocionales alrededor de $529999 y opciones de 12 cuotas sin interés, posicionándolo como una alternativa interesante dentro de su segmento. La oferta incluye además accesorios como cargador, cable, funda y auriculares en la caja, así como garantía oficial de fábrica.

El Nubia Air representa una propuesta fresca para quienes buscan un teléfono ligero, elegante y funcional sin sacrificar especificaciones esenciales como pantalla de alta calidad, batería duradera y conectividad moderna. Con un precio competitivo en el segmento medio y un diseño que lo hace cómodo de usar, se presenta como una de las mejores opciones ultradelgadas disponibles hoy en Argentina.