Anunciaron novedades en la billetera virtual ONDA: nuevas funciones y beneficios para los formoseños

El Banco Formosa anunció una actualización en la promoción de su billetera digital Onda: desde el lunes 8 de diciembre, los usuarios podrán disfrutar de un 40% de reintegro que estará disponible exclusivamente los días lunes, martes y miércoles en los comercios adheridos a la promoción.

El mecanismo continúa siendo sencillo: el reintegro se calcula como un porcentaje directo sobre cada operación con un gasto mensual de hasta $125.000, lo que consolida un reintegro del $50.000.

Incentivos para los comercios locales

En el último mes más de 350 comercios registraron operaciones con Onda y el programa incluye un reintegro del 20% para comercios, con un tope de $ 100.000 por mes, y la comisión del 0.8% bonificada, lo que reduce costos operativos y mejora el margen neto para los negocios que aceptan Onda. En la práctica, un comercio que facture $ 500.000 con Onda en un mes alcanza el tope y accede al reintegro.

Los fondos que el usuario mantenga en la cuenta de la app generan un rendimiento diario mientras permanecen depositados, conservando al mismo tiempo disponibilidad inmediata para pagos, transferencias o extracciones. Esto convierte a Onda en una herramienta doble: por un lado, permite recuperar parte del gasto con devoluciones; por el otro, hace que el dinero “trabaje” entre cobro y gasto.

En diálogo con medios locales, el Gerente General de Banco Formosa, Daniel Padin expresó: “La apuesta es ofrecer una herramienta financiera que ayude a planificar y a cuidar el bolsillo, y al mismo tiempo acompañe a los comercios de la provincia. Al concentrar la promoción en los primeros días de la semana facilitamos que el ahorro sea previsible y que el comercio local gane volumen en jornadas con incentivos reales”.

Cómo descargar la app Onda Siempre

La promoción se activa usando la app Onda Siempre, para ello debe seguir los siguientes pasos: descargar desde Google Play o App Store, registrarse con los datos personales y comenzar a pagar con el celular. Los reintegros se aplican por cuenta del usuario y están sujetos a los topes detallados.

La combinación de devolución para consumidores y reintegro para comercios convierte a la promoción de Onda en una herramienta doble: por un lado, ofrece un ahorro directo y explicable para las familias; por otro, potencia el consumo en comercios locales. Para quienes planifican sus pagos y concentran compras con la billetera, la promoción propone una oportunidad concreta para recuperar parte del gasto mensual y mejorar el presupuesto del hogar.