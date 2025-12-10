Alerta por tos convulsa: confirman el primer caso de coqueluche en Chaco y refuerzan el llamado a vacunarse

En medio de una nueva ola de discursos antivacunas, aumentan los casos de coqueluche en todo el país. Un bebé de ocho meses se convirtió en el primer caso de tos convulsa en la provincia de Chaco. El pequeño tenía el esquema de vacunación correspondiente a su edad, lo que permitió un cuadro menos severo y una recuperación rápida.

Según explicó a medios locales el director del Hospital Pediátrico donde se encontraba el niño, Hugo Ramos, el contagio se produjo a pesar de la inmunización, ya que la vacuna otorga una protección parcial, pero "sí hace que el cuadro no sea mortal". En la última semana, se analizaron tres sospechas de casos en territorio chaqueño, de las cuales solo una fue confirmada.

En el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) alertaron por el volumen de casos de la enfermedad: ya son 7 los niños fallecidos este año y hay un total de 5.110 posibles diagnósticos. La enfermedad puede transmitirse hasta a 17 personas a partir de un solo infectado, lo que la convierte en una de las patologías respiratorias más contagiosas. Su gravedad en lactantes y personas con enfermedades crónicas obliga a sostener esquemas completos, refuerzos y la vacunación de embarazadas.

Se notificaron casos en 20 jurisdicciones argentinas, "pero con predominancia en las regiones del Centro, a expensas de la Provincia de Buenos Aires principalmente, y al Sur, relacionados con el brote de Tierra del Fuego", detalla el Boletín. Este aumento sostenido se da en el marco de un descenso generalizado de la vacunación y la reaparición de ciertas enfermedades como el sarampión.

Según el comunicado nacional, la tasa de letalidad de esta enfermedad en el 2025 es del 1,1%. El informe del BEN sostiene que la mejor medida de prevención del coqueluche es la vacunación. Mientras en provincias como La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan, en mayor medida los esquemas de vacunación se han respetado, en Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones, las coberturas han sido de "intermedias a bajas".

Qué es el coqueluche y cómo se trata

La enfermedad coqueluche se conoce también como tos ferina o tos convulsiva. Es una infección respiratoria muy contagiosa causada por la bacteria Bordetellapertussis. Los principales síntomas son los ataques de tos severos y repetitivos, que pueden provocar vómitos y dificultad para respirar.

Es una enfermedad peligrosa especialmente para los bebés y su principal forma de prevención es la vacunación. Para ayudar a reducir la propagación se pueden tomar medidas mas estrictas de higiene, como el lavado de manos y cubrirse al toser.

Cuáles son sus principales síntomas del coqueluche

Entre los síntomas principales se encuentran:

Secreción y congestión nasal

Ojos enrojecidos

Fiebre

Tos (comienza leve y en los casos más avanzados la gravedad va aumentando)

En los cuadros más severos, el coqueluche puede provocar dificultad para respirar, vómitos y agotamiento generalizado. Cabe destacar que esta enfermedad es más frecuente en niños menores de cinco años y bebés, por eso, la vacunación tanto materna como del nene en un hospital o en una clínica es clave para prevenirla.

Alerta por coqueluche: quiénes deben vacunarse

El Calendario Nacional de Vacunación establece la administración de la vacuna (quíntuple, pentavalente o triple bacteriana acelular) en los siguientes grupos:

Esquema básico en niños

Esquema Primario: a los 2, 4 y 6 meses (con vacuna quíntuple o pentavalente).

Primer Refuerzo: entre los 15 y 18 meses.

Segundo Refuerzo: a los 5 años (con triple bacteriana celular).

Tercer Refuerzo: a los 11 años (con triple bacteriana acelular).

Grupos de máximo riesgo (protección a lactantes)