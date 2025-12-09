A pocas semanas de la llegada del verano, crece la preocupación por la seguridad en natatorios y colonias en toda la provincia de Chaco. El delegado provincial del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA), Francisco Oporto, advirtió que la Ley Lourdes, normativa que regula estas actividades, “no se cumple en todos los municipios” y que falta control efectivo por parte del gobierno de Leandro Zdero.

Oporto explicó que la Ley 1732-A establece un marco regulatorio provincial para las colonias, pero que cada municipio debe adherir mediante ordenanzas y asumir la responsabilidad del contralor. “Así como se habilita un comercio, debería controlarse que las colonias cumplan con los requisitos de seguridad. Estamos hablando de niños de entre 6 y 15 años, y el Estado tiene la obligación de garantizar su cuidado”, remarcó.

Asimismo, aseguró que -pese a los avances normativos- en muchos casos prima la cuestión económica por sobre la seguridad. “No queremos cerrar colonias, lo que pedimos es que se cumpla la ley. Hoy todavía hay clubes que funcionan sin guardavidas, o con personal no registrado, y eso pone en riesgo vidas. No podemos esperar otra tragedia para reaccionar”, señaló, en referencia al caso de Lourdes Gómez Chevalier, la niña de tres años que motivó la sanción de la normativa tras morir en una pileta sin supervisión adecuada.

En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el delegado de SUGARA remarcó que no hay formación de guardavidas al explicar que “no alcanza con cursos rápidos de un mes, porque eso solo genera más riesgos”. Según expuso, es necesario abrir escuelas de guardavidas en Resistencia, Sáenz Peña y Villa Ángela para formar personal de manera profesional y cubrir la creciente demanda. “Hoy tenemos más de 100 piletas profundas en la provincia y no hay guardavidas suficientes. Si no invertimos en formación, la ley queda en los papeles y no en la práctica”, advirtió.

La muerte de Lourdes Chevalier, el caso que desató la preocupación en Chaco

Lourdes Gómez Chevalier murió el 24 de enero de 2023 en una colonia de vacaciones de Resistencia al ahogarse en la pileta del club. El fallo judicial, que impuso tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de cinco años para trabajar en colonias, marcó el cierre del proceso penal, pero no el del reclamo social y familiar por justicia y control.

Johana, su mamá, relató el dolor de perder a su hija. "Mi hija estuvo sumergida más de 9 minutos en el agua y nadie la socorrió. Los profesores sacaron a todos los chicos y no se dieron cuenta de que mi nena seguía en la pileta. La encontró otra nena del grupo siguiente", dijo.

El testimonio también puso en relieve la importancia de exigir a las colonias el cumplimiento de la normativa. "La Ley Lourdes obliga a que haya guardavidas y profesores capacitados. Los padres tienen que saberlo y reclamarlo. Porque esto pasó no solo por la ineptitud de quienes estaban a cargo, sino porque no había nadie mirando a los niños. Y así es como se ahogan", dijo en declaraciones para N9.

La mujer subrayó que su mayor motor para seguir adelante son sus otros hijos y la fe en Dios. "Nada nos devuelve a nuestra hija, pero la ley es una manera de transformar el dolor en algo útil para que a otros papás no les pase lo mismo. Lo único que queremos es que nunca más un niño muera en una colonia por falta de cuidado", afirmó.

El abogado de la familia de la niña, Marcos Molero, explicó que se trató de un juicio abreviado en el que los acusados reconocieron su responsabilidad. "Este fallo es lapidario y constituye un mensaje claro: quienes asumen actividades que involucran el cuidado de personas deben garantizar su seguridad", señaló en declaraciones para el mismo medio.