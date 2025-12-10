Dónde quedan las casas donde se filmó Stranger Things, la serie de Netflix: así son en la vida real

Elenco de "Stranger Things" en casa de Vecna.

Desde que “Hawkins, Indiana” volvió a tomar vida en las pantallas por el fenómeno de Stranger Things y su última temporada, muchos fanáticos se preguntan dónde quedan las casas donde filmaron en la vida real. Aunque la ciudad es ficticia, varias de sus residencias clave existen realmente en Estados Unidos, la mayoría en Georgia, y se han convertido en pequeños íconos para quienes quieren hacer turismo nostálgico. Repasamos algunas de las casas más emblemáticas de la serie.

Las casas reales de "Stranger Things"

Casa Wheeler: casa de Mike

Ubicación real: East Point, Georgia, Estados Unidos.

East Point, Georgia, Estados Unidos. Quién vive allí en la serie: la familia de Mike y Nancy Wheeler. Fundamentalmente es donde comienzan muchas escenas familiares, reuniones y también donde se refugian cuando exploran sucesos extraños.

la familia de Mike y Nancy Wheeler. Fundamentalmente es donde comienzan muchas escenas familiares, reuniones y también donde se refugian cuando exploran sucesos extraños. Particularidad: solo se usó la fachada real; las escenas de interior se grabaron en un estudio.

Casa de la familia Wheeler.

Casa Byers: casa de Will

Ubicación real: en el área cercana a Atlanta, Georgia.

en el área cercana a Atlanta, Georgia. Quién vive allí en la serie: Will Byers, su madre Joyce Byers y su hermano Jonathan Byers. Es la casa central en los primeros episodios.

Casa de Will, Jonathan y Joyce Byers.

Mansión Creel: la vivienda de los Creel y Vecna

Ubicación real: Rome, Georgia, Estados Unidos.

Rome, Georgia, Estados Unidos. Quién vive allí en la serie: la familia de Henry Creel, luego conocido como el antagonista principal, así como sus parientes; la casa figura en la trama relacionada con los orígenes del conflicto sobrenatural.

La mansión de la familia Creel.

Barrio general de Hawkins / suburbios utilizados (varios hogares)

Muchas de las casas de los personajes jóvenes (niños, adolescentes) de la serie se ubican en varios suburbios alrededor de Atlanta , con residencias reales en East Point, Riverdale y Stockbridge.

, con residencias reales en East Point, Riverdale y Stockbridge. Si bien no todas las direcciones son públicas por respeto a la privacidad, esos vecindarios concentran multiplicidad de locaciones usadas para recrear el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana.

Más allá de la arquitectura, el simbolismo en "Stranger Things"

Estas casas reales permiten a los seguidores de Stranger Things conectar con la serie más allá de la pantalla: ver los escenarios donde crecieron los personajes, revivir parte de la atmósfera ochentera y, para muchos, planear un recorrido por Georgia. Es importante recordar que muchas de esas viviendas siguen siendo casas privadas; por lo tanto, lo recomendable es respetar la privacidad de sus habitantes y limitarse a verlas desde la vía pública.

Además, muchas de esas casas, también cargan con un valor histórico o arquitectónico real, lo que les confiere una doble relevancia: piezas del patrimonio local y monumentos de la cultura pop moderna.