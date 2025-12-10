La Navidad cada vez está más cerca y es entretenido pensar qué plato de la mesa navideña podrías ser según tu signo del zodíaco y por qué te representa entre las diferentes preparaciones tradicionales de las fiestas.
Descubrí qué plato de Navidad sos según tu signo
Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario
- Aries: son el asado o la parrillada en las fiestas. Sin vueltas, directo al grano y con un fuego incontrolable. Un plato fundamental que no necesita acompañamientos sofisticados; es carne, es carbón, es pasión. Siempre en el centro de la escena y con el sabor más potente de la noche. Si falta, la fiesta no arranca.
- Leo: son el vitel toné, la estrella indiscutida. Elegante, sofisticado y, seamos honestos, el más esperado de la noche. No importa cuántos platos haya, todas las miradas van a vos. La combinación de la carne tierna con esa salsa cremosa y las alcaparras es tu personalidad: compleja y deliciosa.
- Sagitario: sos el pionono agridulce, ese plato que siempre genera debate, pero que todos terminan amando. Sos versátil, divertido y te atrevés a combinar sabores que nadie más se anima: jamón, queso, duraznos... Sos la aventura y la sorpresa en cada bocado. Siempre de viaje, siempre probando cosas nuevas, y por eso, sos el globetrotter de la mesa.
Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio
-
Tauro: a los regidos por este signo los define la torre de panqueques, abundante, generosa y con capas de placer. Necesitás sentir la textura, el sabor de la mayonesa casera y la firmeza del plato. Sos la estabilidad en la mesa; un plato que sabés que siempre va a ser exquisito y que, de tan bueno, te hace querer repetir. La indulgencia es tu segundo nombre.
- Virgo: sos la ensalada rusa. Sí, la humilde, pero fundamental. Sos la organización y la precisión en un bol. Cada papa, cada zanahoria y cada arveja en su punto justo. No sos llamativo, pero si faltás, todo se desbalancea. Sos el soporte lógico y necesario que limpia el paladar y complementa a la perfección. La perfección está en la simpleza.
- Capricornio: sos el matambre casero. Una preparación larga, compleja y que requiere de paciencia y disciplina. Un plato que demuestra esfuerzo y tradición, ideal para un paladar que aprecia la calidad sobre la cantidad. Te gusta lo que perdura, lo que se hace bien y lo que tiene historia. Sos el patriarca de la mesa navideña.
Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario
- Géminis: sos la mesa de quesos y fiambres porque nunca podés ser una sola cosa. La variedad, la picardía, la picada que te permite probar un poco de todo. Cambiás de sabor como cambiás de opinión, y eso te hace ser el más social de los platos. El que junta a todos alrededor.
- Libra: son el Clericó, una combinación refrescante, social y estéticamente perfecta. No solo tenés que saber bien, sino que tenés que verte bien. Sos el balance ideal entre vino, frutas y un toque de azúcar. Elevás el espíritu de la fiesta sin ser abrumador, buscando siempre la armonía en cada sorbo compartido.
- Acuario: sos la ensalada de frutas exóticas. No te conformás con manzana y banana; vos le ponés ananá, maracuyá, arándanos... Buscás lo diferente, lo que rompe el molde. Sos el plato que la gente prueba con curiosidad y termina amando porque ofrecés una alternativa fresca e innovadora a la pesadez de la comida tradicional.
Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis
-
Cáncer: los regidos por este signo son el pan dulce casero (con frutas abrillantadas, por supuesto). Se trata de esa receta que pasa de generación en generación. Sos el plato más sentimental, el que te recuerda a tu abuela, a tu infancia. La dulzura de la tradición, aunque algunos te rechacen por las frutas abrillantadas (los que no entienden nada de nostalgia).
- Escorpio: lengua a la vinagreta, es un plato intenso, que intimida a los más débiles, pero que te recompensa con un sabor inolvidable y profundo. Los regidos por este signo son misteriosos, tienen capas de sabor y te quedan grabados en la memoria. Además, no les gusta lo superficial; son pura intensidad y sabor concentrado.
- Piscis: Mousse de Chocolate (o cualquier postre bien dulce). Es un escape, una nube de dulzura que te saca de la realidad. Si sos pisciano o pisciana seguramente seas soñador, etéreo y te derretís en el paladar. Te conectás con el lado más dulce y emocional de la fiesta, proporcionando consuelo y fantasía después de la cena festiva.