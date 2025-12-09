KM 4.000: La Rioja fortalece su estrategia turística y jerarquiza el corredor de la Ruta 40

El Gobierno de La Rioja inauguró la nueva infraestructura turística del Hito del Kilómetro 4.000 de la Ruta Nacional 40, uno de los tramos más emblemáticos del país. El espacio se proyecta como un punto estratégico de recreación y encuentro para quienes transitan este histórico corredor, fortaleciendo la oferta turística de la provincia.

Junto al trabajo en conjunto con el Municipio de San Blas de los Sauces, La Ruta 40 reconocida internacionalmente por su valor paisajístico, cultural y turístico, atraviesa algunos de los destinos más emblemáticos del país. En La Rioja se encuentra el hito del kilómetro 4.000, un punto de referencia elegido por miles de viajeros que registran su paso cada día. Conscientes de su importancia simbólica y del creciente flujo de visitantes, la Secretaría de Turismo gestionó fondos que, junto con el aporte del municipio, hicieron posible esta obra de gran impacto regional.

El secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, expresó en medios locales: “Seguimos avanzando con convicción y trabajo sostenido para impulsar el turismo como un eje estratégico de nuestra gestión. Estamos promoviendo infraestructura de calidad, fortaleciendo nuestros atractivos y consolidando la presencia riojana en los corredores más importantes del país. Estas acciones son fundamentales para el desarrollo y el futuro de nuestra provincia.”

Un espacio con comodidades

El proyecto incorpora un espacio renovado que incluye: una plaza seca diseñada como punto fotográfico, un área de descanso para disfrutar y contemplar el imponente paisaje sauceño, y una oficina de información turística destinada a orientar y acompañar a los viajeros.

Además, cuenta con una posta policial que refuerza la seguridad del corredor y un cajero automático que brinda servicios esenciales tanto a la comunidad como a los turistas. El nuevo hito busca mejorar la experiencia de quienes recorren la Ruta 40, en el que se ofrece comodidades y servicios, además de convertirse en un punto ideal para disfrutar de la naturaleza y conocer los atractivos de San Blas de los Sauces y de toda la región.

La inauguración reunió a autoridades provinciales y municipales, asociaciones de motoqueros, viajeros habituales de la Ruta 40, prestadores turísticos, artesanos, productores y vecinos, quienes celebraron con entusiasmo la puesta en valor de este punto emblemático, un lugar que ahora suma identidad y sabor local al histórico recorrido.

Qué lugares atraviesa la ruta 40 en La Rioja

La Ruta Nacional 40, el emblemático corredor que atraviesa Argentina de norte a sur, despliega en su tramo riojano una variedad de paisajes que van desde desiertos rojizos hasta valles fértiles, en el que se atraviesa pueblos que conservan su esencia colonial. Este tramo ofrece a los viajeros una experiencia auténtica del noroeste argentino.

De Vallecito Encantado a San Blas de los Sauces, el recorrido por La Rioja ofrece paisajes y experiencias únicas. Comienza en Guandacol con la Cooperativa Teleras de Unay, continúa en la Bodega Vinos de Aicuña, y sigue hacia el Vallecito Encantado, famoso por sus formaciones rocosas milenarias.

El Parque Nacional Talampaya deslumbra con sus cañones y su riqueza paleontológica, mientras la Cuesta de Miranda regala miradores espectaculares. Sañogasta y Nonogasta conservan intacta su arquitectura colonial, y Chilecito sorprende con el Cable Carril de la Mina La Mejicana y el Museo Samay Huasi.

Más adelante, Famatina y el Cañón del Ocre muestran paisajes de gran contraste, y Chañarmuyo y Pituil permiten disfrutar de la vitivinicultura y la tradición local.

El itinerario concluye en San Blas de los Sauces, con su pintoresco pueblo, la histórica iglesia, el Sitio Arqueológico de Hualco y el Entre Viñedos Resort Hotel, ideal para relajarse y disfrutar de la gastronomía regional.