En medio del escándalo por el fallido regreso de Bandana, el caso del exnovio de Lourdes Fernández, Leandro Esteban García Gómez, dio un nuevo avance en la Justicia. La fiscal a cargo, Silvana Russi, solicitó que el procesado sea llevado a juicio oral por diversos episodios de violencia de género.

Russi pidió que García Gómez sea juzgado por hechos ocurridos entre enero y octubre de este año, como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

El pedido de la fiscal

“Leandro Esteban García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo”, expresó Russi en el documento.

También destacó que la reticencia de la víctima a impulsar el proceso penal no puede interpretarse como una ausencia de hechos, sino precisamente como "un indicador del sometimiento en el que se encontraba". “Si bien Cecilia Lourdes Fernández decidió no instar la acción respecto al delito de lesiones y expresó en más de una oportunidad no querer denunciar al imputado, entre otras cosas, para no perjudicarlo”, esa situación “demuestra el círculo de violencia al que estuvo sometida y en el que sus decisiones personales y su autonomía se vieron condicionadas por la naturalización, minimización y justificación de la violencia padecida”, explicó la fiscal.

Por qué Lourdes se niega a denunciarlo

“El miedo a las eventuales represalias, la manipulación emocional, la dependencia afectiva y la expectativa al cambio por parte de su pareja condicionaron su accionar y explican la permanencia de Fernández en ese vínculo disfuncional”, sintetizó Russi en su presentación.

Además trascendió que en la investigación se corroboró que García Gómez intimidó a dos amigas de la víctima para que no intercedieran en su relación. En esa línea, Russi requirió que el imputado sea juzgado por amenazas coactivas.

Mientras la causa avanza, el procesado García Gómez está con prisión preventiva, disposición que cumple desde el pasado 4 de noviembre.